Gustavo Abrevaya y Mariana Enriquez en la lista de los 10 mejores libros de terror del New York Times

Abrevaya y Enriquez, argentinos en la lista de elegidos del diario New York Times

El criadero (The Sanctuary) de Gustavo Eduardo Abrevaya y Nuestra parte de la noche (Our Share of Night) de Mariana Enriquez figuran en la exclusiva lista de los diez mejores libros de terror del New York Times, un logro que no sólo consolida sus posiciones en la escena literaria internacional sino que también resaltan la calidad y originalidad de sus trabajos.

Gustavo Abrevaya, nacido en Buenos Aires en 1952, ganó el premio Boris Spivacow en 2003 por El criadero, una novela que ha experimentado varias reediciones tanto en Argentina como en España. Además de esta obra, Abrevaya ha publicado otras novelas, como Los infernautas (2013) y El enviado (2016). Mariana Enriquez, reconocida por su constante presencia en listas y premios internacionales desde hace más de un lustro, nuevamente figura en esta prestigiosa selección.

El escritor puertorriqueño Gabino Iglesias, ganador de los premios Bram Stoker y Shirley Jackson, fue el encargado de seleccionar la lista de The New York Times, que presenta una diversidad de títulos que van desde innovadoras interpretaciones de historias vampíricas hasta obras históricas que exploran cuestiones de racismo y misoginia.

Entre los destacados, también se encuentran varios autores hispanos que han dejado su huella en el género del terror como la mexicana Silvia Moreno-García y la ecuatoriana María Fernanda Ampuero.

"El criadero" (Bohodón), de Gustavo Eduardo Abrevaya

El criadero es un relato que desdibuja las fronteras entre la ficción criminal y el horror. La trama sigue a Álvaro, un cineasta, y su esposa Alicia, en una odisea desencadenada cuando su automóvil se avería en el desierto durante una filmación. Su búsqueda desesperada en el pintoresco pueblo de Los Huemules da paso a una narrativa claustrofóbica llena de misterios, conspiraciones y horror existencial.

“En la época del terrorismo de Estado, las novelas de terror para mí fueron como el pan nuestro de cada día. Yo le decía a mis amigos que prefería a Drácula toda la vida antes que a Videla, cosa que sostengo”, dijo Abrevaya.

"Nuestra parte de la noche" (Anagrama), de Mariana Enriquez

“Salir en el New York Times, uno de los puntos más altos de la cultura mundial, y el hecho de que haya diez novelas, y entre esas diez novelas, efectivamente, seamos dos los argentinos, a mí personalmente me resultó un shock”, aseguró el escritor.

La lista del New York Times destaca la diversidad de voces y enfoques en el género del terror en 2023, ofreciendo a los lectores una gama completa de experiencias que van desde lo escalofriante hasta lo profundamente reflexivo.

Fuente: Télam S. E.