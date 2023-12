El equipo creativo de “Oppenheimer” cuenta la cocina creativa de una de las películas del año

El director Christopher Nolan junto a Cillian Murphy en el set de "Oppenheimer" (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures vía AP)

Imposible suele ser sólo el punto de partida de una película de Christopher Nolan, y Oppenheimer, sobre el padre de la bomba atómica, no fue una excepción. De hecho, a menudo es donde nace la inspiración.

En un momento de especial tensión, los cineastas perdieron el decorado de la Casa Blanca cinco días antes de rodar con Gary Oldman, que iba a interpretar al presidente Harry S. Truman. La alocada lucha por encontrar y construir un nuevo Despacho Oval se detalla en un documental sobre el rodaje incluido en la nueva versión doméstica.

Al recordar ese momento, la productora Emma Thomas no puede evitar sentirse mal. Pero se maravilló de lo que consiguió el equipo. En aquel momento les dijo que si alguna vez se produjera un apocalipsis zombi, ellos serían las personas con las que ella querría estar. “No hay nada que los equipos de rodaje no puedan hacer. Moverán montañas si es necesario”, dice Thomas. “Todos los días pasa algo y tienes que encontrar la manera de salir de ello. Pero ahí es donde ocurre la magia”.

Cillian Murphy en "Oppenheimer" (Universal Pictures)

Para algunos, como la diseñadora de producción Ruth De Jong, eso implicaría construir Los Álamos y encontrar Washington D.C. en Nuevo México. Para otros, como el director de fotografía Hoyte van Hoytema y la montadora Jennifer Lame, era hacer que una “ópera de rostros y emociones” resultara convincente durante tres horas.

Los principales jefes de departamento hablaron sobre los retos y los triunfos de esta película, que ha recaudado más de 950 millones de dólares en todo el mundo. “Como Chris se impone a sí mismo el mismo nivel de exigencia, todo el mundo está dispuesto a ir allí con él”, dijo Thomas.

No te puedes esconder en IMAX

Envejecer a 18 actores principales a lo largo de varias décadas ya es bastante difícil, pero como aprendieron rápidamente la jefa de maquillaje Luisa Abel y el jefe de diseño capilar Jaime Leigh McIntosh, en IMAX no hay forma de esconderse. Tampoco habría ayuda del CGI. “Estuvimos mucho tiempo a la intemperie y muchos de los actores llevaban prótesis. Incluso los actores más jóvenes llevaban prótesis antes de ser mayores, porque creo que todo el mundo parece mucho más joven ahora que en aquella época”, explica Abel.

Christopher Nolan y Cillian Murphy en la premiere de Londres, el miércoles 12 de julio (Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP)

Trazaron diagramas detallados del envejecimiento de cada personaje, lo que ayudó enormemente en un rodaje no cronológico. Y Nolan se implicó en todo, hasta en los cortes de pelo de Cillian Murphy. “Realmente presta atención a cada detalle para cada departamento”, dijo McIntosh. “Como artista es increíblemente útil tener un director que sea comunicativo y pueda darte feedback”.

Una petición de última hora

A pesar de la precisión con la que se planificó Oppenheimer, hubo algunos arrebatos de inspiración de última hora. Un día antes de rodar en el auditorio el discurso de Oppenheimer tras la prueba de la Trinidad, Nolan pidió a la diseñadora de vestuario Ellen Mirojnick que vistiera al público con colores brillantes. Por suerte, consiguió que su ayudante sacara un gran lote de ropa de los años 40, en rojos, amarillos, verdes y azules, en Los Ángeles y la enviara a Nuevo México en 20 horas. No formaba parte del plan pero, según Mirojnick, era la nota adecuada para esta escena desorientadora en la que Oppenheimer empieza a tener visiones horribles sobre su creación.

“No puedo imaginar lo que sería si no fuera así, porque parece una especie de sueño loco... y una visión de su estado mental”, dijo Thomas. “¿Quién habría pensado que el color de los trajes podría hacer eso? Pero lo hace”.

Maqueta del set de Los Álamos en Ghost Ranch (Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures)

Asomarse a la claustrofobia de la sala 2022

Había cinta adhesiva vieja en una de las paredes de la estrecha y cochambrosa habitación que De Jong encontró en la antigua sede de una empresa de afeitado en el sur de California, utilizada para la audiencia de autorización de seguridad de Oppenheimer. Era el escenario claustrofóbico, poco glamoroso y específico de la época perfecta para una humillante prueba diseñada para que Oppenheimer se sintiera pequeño. “No limpien esto”, dijo Nolan. No lo hicieron.

Había poco espacio y hacía calor, y los únicos que cabían en la sala eran los actores (normalmente al menos seis en un momento dado), Nolan y Van Hoytema. “Nos gusta rodar en espacios pequeños con estas cámaras”, dijo Van Hoytema, recordando los pequeños cascos de los barcos en Dunkerque. “Todos agrupados es nuestro modus operandi favorito”.

Y esas escenas acabaron siendo algunas de las favoritas de Lame para editar. “No hay nada más interesante que ver a actores increíbles sentados en una habitación. Me resulta desafiante pero también inmensamente satisfactorio”, dijo Lame. “Es increíble lo que Hoyte y Chris hicieron con la sala 2022. Cada vez que entrabas allí, parecía una escena totalmente distinta: tenía una sensación diferente, o tenía una iluminación ligeramente distinta, o los planos eran más amenazadores en ciertos personajes”.

"Nos gusta rodar en espacios pequeños con estas cámaras", dijo el director de fotografía Hoyte van Hoytema (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures vía AP)

Alguien le dijo que podrían haber visto el testimonio de Kitty, un gran momento para la actriz Emily Blunt cerca del final de la película, durante “20 minutos”. Ese momento también supuso una oportunidad para la innovación musical con la partitura de Ludwig Göransson, que mezcla el tema de Kitty –un piano y un violonchelo– con el de Oppenheimer –un violín–. “Es un vals”, dijo. “Es como si bailaran juntos”.

Cuando lo perfecto no está bien

Para Göransson, Oppenheimer ha sido un viaje personal que le ha permitido trabajar junto a su esposa, la violinista Serena Göransson, y también un reto inesperado. En la primera grabación de “Can You Hear the Music”, que tiene 21 grandes cambios de tempo, lo hicieron de ocho en ocho compases. Cuando lo ensambló todo, sonaba perfecto, pero lo perfecto no sonaba bien.

“Lo que quería captar era la energía que había visto en los efectos visuales, cuando me senté con Andrew Jackson y Chris Nolan en el cine IMAX y me mostraron los primeros experimentos visuales, como las moléculas dando vueltas y la energía de estar al borde del descubrimiento”, explica.

Volvieron y grabaron la pieza en una sola toma. “Fue como el día y la noche”, dijo. “Hay una energía y un flujo que surge en esa habitación de cuatro a seis músicos de cuerda tocando juntos y cambiando de tempo juntos”. Esa canción ha sido reproducida casi 60 millones de veces y vista 1.500 millones de veces en TikTok.

"Oppenheimer" lleva recaudados más de 950 millones de dólares en todo el mundo

Grandes explosiones y pequeños electrones

Nolan sabía que la prueba Trinity, la primera detonación de un arma nuclear, tendría que ser el punto culminante de la película, tanto visual como sonoramente. Incluso previó unos 30 segundos de casi silencio antes de que el sonido de la explosión golpeara a los espectadores, a tres distancias diferentes.

Fue un momento de gran presión para el diseñador de sonido Richard King, que sabe que las explosiones son especialmente difíciles de grabar. “Rara vez se consigue que suenen tan impresionantes como uno quiere”, afirma. “Sabía que debía tener una calidad única, algo que nunca se hubiera oído antes. Tenía que ser como un muro golpeándote, como un portazo cósmico”.

Conociendo la preferencia de Nolan por los efectos visuales prácticos y los sonidos grabados durante la producción, King se retó a sí mismo a utilizar sólo los derivados del mundo real. El director de efectos visuales Andrew Jackson fue igualmente estricto consigo mismo para mantenerse anclado en la realidad incluso cuando creaba los efectos más sobrenaturales.

Escrita y dirigida por Christopher Nolan, Oppenheimer es un thriller épico filmado en IMAX que sumerge al público en la intensa paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo.

Y el hongo nuclear ni siquiera es su mayor logro. “Las grandes explosiones son muy efectivas, pero para mí son las cosas más pequeñas”, dice Jackson. “Me encantan los electrones giratorios. Son sencillos pero eficaces y creo que son realmente hermosos”.

Los electrones muestran un atisbo de la mente de Oppenheimer, visiones que también servirían de sujetalibros temáticos en su viaje. Göransson dice que fue en un visionado reciente cuando se dio cuenta de que los escalofriantes momentos finales de la película son paralelos al montaje “Can You Hear the Music” de antes, con los cortes rápidos de Lame. Pero en lugar de “sueños inocentes sobre aventuras y ciencia”, ahora es el fin del mundo. Y eso también se refleja en la música. “Con un ligero cambio de tono, puedes tener música tan edificante e inspiradora”, dice. “Al final, está llena de pavor”.

Fuente: AP