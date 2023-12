Benny Benack III trae a Buenos Aires su carisma como cantante y trompetista

Benny Benack III - "The One Who Cared Less"

Para Benny Benack cada escenario es una oportunidad única para sumar nuevos adeptos a la música que lo apasiona. “Quizás se convierta para alguien en un concierto inspirador, que le acerque a descargar la discografía completa de Louis Armstrong” dice esperanzado.

Y esa posibilidad siempre latente, estará presente en Bebop Club este viernes y sábado en dobles funciones (a las 20 y 22.45 hs.), donde el trompetista y vocalista nacido hace 33 años en Pittbursgh, se presentará para entregar sus canciones. Con su inminente llegada a Buenos Aires, Benack transita los tramos finales de un año cargado de shows. Un calendario que lo llevó desde París a Tokio, desde México a Oslo, además del circuito jazzero de los Estados Unidos; para mostrar su nuevo álbum: Third Time’s the Charm, con el que alcanzó el puesto #2 en las listas de radio International JazzWeek.

El nuevo registro que ahora presentará en Buenos Aires, está integrado por un puñado de canciones propias, a las que suma su personal mirada sobre “In a mellow tone” de Duke Ellington -a dúo con Bria Skonberg, la artista canadiense de origen sueco-; “Pretty eyed baby” de Mary Lou Williams y el “I´ll never fall in love again” de Burt Bacharach, un autor siempre presente en su discografía.

Benny Benack III se presenta este fin de semana en Bebop Club

Sobre el final de un año agitado, un nuevo halago se sumó a su vitrina personal. La revista especializada DownBeat, decana en la cobertura jazzera, lo eligió entre los 10 mejores cantantes masculinos del año en su reciente “Annual Readers Poll”, la encuesta entre periodistas especializados que ya suma 88 ediciones.

Tercero en una línea generacional de notables del jazz de Pittsburgh, Benny sigue los pasos de su abuelo, trompetista y director de orquesta, Benny Benack, Sr. (1921-1986), y de su padre, Benny Benack, Jr., saxofonista y clarinetista que le dio a la joven Benny su primera experiencia profesional.

Benny Sr. provenía de un linaje de Pittsburgh que también produjo a Roy Eldridge, Earl Hines, Art Blakey, Billy Strayhorn y muchos más. Grabó el tema principal de los Piratas de Pittsburgh (1960) y estuvo de gira con Tommy Dorsey y Raymond Scott, entre otros.

Y fue también en aquella ciudad en la que el tercero de la dinastía comenzó a hacer sus primeras armas en la música, formando parte de las bandas de secundaria que, caprichos del destino, también incluía futuros artistas trascendentes, como Veronica Swift, Christian Sands, Sullivan Fortner, Cyrille Aimee y la mismísima Cecile McLorin Salvant, una de las voces líderes de la nueva generación.

Benny Benack III fue elegido por la revista de jazz DownBeat como uno de los 10 mejores cantantes masculinos del año

“Todos estos maravillosos músicos de mi generación asistían a los campamentos de bandas de verano. Simplemente encuentras tu tribu. Y aquí estamos, media vida después, cuando esos chicos con los que he estado tocando desde que tenía 15 o 16 años, ahora se han convertido en los líderes de nuestra generación”.

Por eso, agrega, “es bastante surrealista abrir una revista DownBeat que he estado leyendo desde que era niño y ver los nombres de personas con la que crecí y que ahora son las que encabezan los escenarios. Nos hemos mantenido unidos y estoy muy agradecido por ello”.

En aquellos años de encuentros juveniles, Benny se cruzó por primera vez con la música de Miles Davis, un artista que –según reconoce-, lo marcó como una influencia ineludible. “Siempre creo que llegué a Miles por la puerta trasera. Primero me metí en la música a través de artistas duros como Lee Morgan, Freddie Hubbard, Donald Byrd, Blue Mitchell y todos esos tipos, porque soy de Pittsburgh. Y allí tenemos a Roger Humphreys tocando con Horace Silver y escuchamos a Art Blakey mucho antes de haber escuchado Kind of Blue.

Benny Benack

“Pero no fue hasta que me uní a Sean Jones, que vivía en Pittsburgh y que viajaba diariamente al Lincoln Center y enseñaba en la Universidad Duquesne, que me puse en camino hacia Miles. Sean me mostró el segundo quinteto de Miles. En ese momento ya había hecho mis deberes con el vocabulario del bebop y entonces me sumergí en eso, explorando ese nuevo lenguaje y las composiciones que Wayne Shorter estaba escribiendo para la banda”.

“Ese, reconoce, fue mi primer despertar con Miles. El segundo fue cuando me di cuenta de todo el trabajo que había hecho anteriormente con Bird (Charlie Parker) y cómo tocaba cuando era más joven y salía de Dizzy (Gillespie). Escucharlo en esa época es totalmente diferente a escucharlo en los años sesenta, que a su vez es totalmente diferente a escucharlo en los años setenta y ochenta. Era un camaleón por la forma en que siempre transformaba su lenguaje musical”.

Desde aquellos comienzos a hoy, es mucho el camino transitado en tan pocos años por Benny Benack III. Hasta aquí el cantante no solo ha llevado su música alrededor del mundo, sino que lo ha hecho en escenarios emblemáticos, como el Birdland y el Jazz at Lincoln Center, el Mezzrow, el Bemelmans Bar en Carlyle y otros lugares destacados de Nueva York. También ha sido invitado especial de la Orquesta Sinfónica de Pops de Pittsburgh, la Orquesta de Jazz de Columbus y la Orquesta Filarmónica de Minsk.

Benny Benack es el tercero de una línea familiar de notables músicos del jazz de Pittsburgh

Hizo su debut en televisión en el programa de variedades inspirado en SNL de NBC Maya & Marty, tocando en la banda del estudio dirigida por el aclamado bajista y arreglista de Broadway Charlie Rosen. Su reconocimiento se ha visto reforzado además por los conciertos transmitidos en vivo en Smalls Jazz Club, donde mantiene una residencia semanal.

También es habitual verlo en el programa semanal Emmet’s Place, que su amigo y colega Emmet Cohen comenzó a transmitir desde su propio departamento, cuando la pandemia del Covid obligó al encierro y la distancia social. Benack recuerda, sin disimular su orgullo, que fue por entonces cuando le recomendó a Emmet que escuchara a la talentosa Samara Joy, una cantante por entonces casi desconocida, pero que desde allí se constituyó en una de las principales voces del jazz a nivel mundial.

Con ese bagaje a cuestas, Benny Benack llega una vez más al escenario del Bebop, para presentar su nuevo álbum junto a un puñado de canciones navideñas de su álbum Season’s Swingin’ Greetings del 2021 y lo hará acompañado por Dante Picca al piano, Diego Rodríguez en contrabajo y el baterista Ian Carl.

*Benny Benack Cuarteto se presenta el viernes 15 y sábado 16 a las 20.30 y 22.45 hs. en Bebop Club (Uriarte 1658, Palermo, C.A.B.A.).

[Fotos: prensa Benny Benack III - gentileza Bebop Club]