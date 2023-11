Salen a la luz más de un centenar de cartas inéditas de J.R.R. Tolkien

Las cartas revelan detalles sobre la vida y pensamientos del autor, así como sobre la creación de la Tierra Media

En una revelación que sin duda deleitará a los aficionados de J.R.R. Tolkien y a los amantes de la literatura en general, se anunció la publicación de una edición ampliada y revisada de la correspondencia del renombrado escritor. Este volumen incluye, por primera vez, más de 150 cartas nunca antes publicadas, arrojando nueva luz sobre la vida y las ideas del autor, así como sobre su imaginativa creación de la Tierra Media, el marco en el que se desarrollaron muchas de sus historias, incluyendo su obra más icónica, El señor de los anillos.

Aunque no es la primera recopilación de la correspondencia de Tolkien, ya que en 1981 se editó una parte de su colección, esta nueva edición a cargo de HarperCollins en el Reino Unido presenta una novedad intrigante: la inclusión de 154 cartas inéditas que en su momento fueron omitidas debido a su extensión, en consonancia con las tendencias editoriales de la época.

Aparte de su carácter inédito, The Letters of J.R.R. Tolkien ofrece una ventana única hacia diversos aspectos del autor: el narrador, el erudito, el católico, el padre, el amigo y el observador del mundo. No es solo una joya para los aficionados a Tolkien, sino también para aquellos que aprecian el arte de escribir cartas, un campo en el cual J.R.R. Tolkien era un maestro consumado. Esta edición abarca no solo las 154 nuevas cartas, sino también las 350 publicadas en 1981, creando un corpus de más de 500 textos que proporcionan una visión sin parangón del lado más personal del gran narrador británico.

El libro ofrece una visión íntima del autor y su habilidad en la escritura epistolar

A lo largo de los años, Tolkien (1892-1973) escribió una cantidad notable de cartas a sus editores, amigos, familiares e incluso a sus devotos lectores. En estas cartas, compartía diversas ideas sobre su visión del mundo y sobre la creación de sus historias. Entre las nuevas adiciones, se encuentran algunas en las que el autor ofrece una visión detallada de la vida académica en Oxford, anécdotas con su esposa Edith y revelaciones sobre sus preferencias cinematográficas.

En una de estas cartas, según reporta el diario británico The Telegraph, Tolkien describe a los hobbits como una gente “sencilla” que disfruta de la comida, aborda la etimología de la palabra “orco” y expresa su desaprobación hacia las ilustraciones de Walt Disney, preocupado de que algún editor estadounidense pudiera considerar acompañar su obra con ese tipo de imágenes.

Esta edición fue realizada con la colaboración de Humphrey Carpenter y Christopher Tolkien, quien continuó el legado de su padre

En otra correspondencia dirigida a su hijo Michael en 1956, Tolkien expresa su alarma ante la histeria que permea en el país. Escribió: “Estoy realmente alarmado ante la histeria que hay en este país. […] Catedráticos que gritan ‘¡fascista!’, en la mesa de comedor, a colegas que en voz suave se aventuran a discrepar. ¡Qué podredumbre y qué hedor deja el liberalismo desprovisto de religión! […] ¿Te sorprende que cualquiera que pueda se marche de esta isla? Aunque pronto no habrá a dónde ir para escapar de esta creciente marea de ‘orquerío’”.

Aunque Tolkien se negó a escribir una autobiografía, considerando que conocer la vida privada de un autor podría distraer de la importancia de su obra, admitió a su amigo, el sacerdote Robert Murray, que en El señor de los anillos había puesto su corazón y alma. Esta recopilación, titulada The Letters of J.R.R. Tolkien, fue editada y seleccionada por Humphrey Carpenter, con la asistencia de Christopher Tolkien, el tercer hijo del autor (fallecido en 2020) y el incansable guardian del legado de su padre, quien permitió que muchos de sus escritos vieran la luz, expandiendo así las fronteras del universo Tolkien.

