Sofia Coppola pone la mirada en Priscilla Presley, un ícono estadounidense

La visión de Sofia Coppola sobre la relación entre Priscilla y Elvis Presley.

En sus 25 años de carrera cinematográfica, Sofia Coppola siempre ha encontrado la poesía detrás de los titulares, la banalidad en el glamour, el alma en lo superficial. Sus ensoñadores y líricos retratos de la cultura femenina y de las jaulas doradas la han llevado al Versalles del siglo XVIII, a los suburbios de Michigan en los años setenta, al sur de Estados Unidos en 1860, a Calabasas en los años noventa y a Tokio, West Hollywood y Manhattan en la actualidad.

Te puede interesar: “La pantalla andina”, el desafío de llevar el cine por primera vez a más de 3000 metros de altura

En las memorias de Priscilla Presley de 1985, Elvis y yo, Coppola vio algo glamoroso y salvaje, algo que le brindaría la oportunidad de realizar una bella película en un entorno que aún no había explorado: el mundo de la realeza del rock estadounidense de los años sesenta. Pero incluso a ella le sorprendió un poco encontrar en esta historia totalmente irrealizable algo, bueno, relatable: una mujer joven, aislada, descubriendo quién es, a la sombra de un hombre poderoso.

Priscilla, que se estrenó esta semana en EE.UU. (y en América latina se podrá ver desde el 26 de diciembre), surgió de una decepción: la ambiciosa adaptación de Coppola de Costumbres del país, de Edith Wharton, se había venido abajo, y un amigo la animó a lanzarse a otra cosa.

"Priscilla" se basa en el libro de memorias "Elvis and Me", escrito por la verdadera Priscilla Presley

“(Priscilla) no buscaba hacer una película de su historia”, dijo Coppola en una entrevista reciente. “Pero me dijo que, como le gustaban mis películas, me dejaría hacerla”.

Te puede interesar: Lucrecia Martel recibió el Doctorado Honoris Causa en Salta y pidió “que los pueblos indígenas accedan a sus territorios”

Hacer una película sobre -y para- alguien que va a verla era un reto único. Quería hacer justicia a su tema, manteniendo al mismo tiempo su expresión creativa. Pero la tensión funcionó: Priscilla le ha valido a Coppola algunas de sus mejores críticas desde Perdios en Tokio, y ya le ha valido a su protagonista, Cailee Spaeny, el premio a la mejor actriz del Festival de Venecia.

Priscilla es una especie de culminación de todas sus experiencias anteriores, tanto desde el punto de vista temático como práctico. Coppola aprendió hace tiempo que, para tener la verdadera libertad creativa que ansiaba, tendría que ser creativa de otras maneras, sobre todo con los presupuestos y los plazos. Para Priscilla, sólo dispuso de 30 días para rodar una historia que lleva a su heroína de Alemania a Graceland, con desvíos en Las Vegas, Los Ángeles y Palm Springs, y que abarca más de una década de una vida opulenta y bien documentada, con muchos, muchos trajes.

Te puede interesar: Con foco en los 40 años de democracia, comienza el Festival de Cine de Mar del Plata

“Es un gran momento”, dijo Coppola. “Nuestro presupuesto era bastante pequeño para lo que intentábamos conseguir”. Sobre todo, porque quería que todo pareciera “lo suficientemente grande para su historia”.

Cailee Spaeny con el Premio Coppa Volpi a la "Mejor Actriz" en el último Festival de Venecia

Esto implicaría un montón de “soluciones creativas” con su equipo de confianza, incluido el director de fotografía Philippe Le Sourd, la diseñadora de producción Tamara Deverell y la diseñadora de vestuario Stacey Battat. Rodaron en digital en lugar de película. Para ahorrar dinero en vestuario sin comprometer la calidad, recurrieron a la ayuda de casas de moda de alto nivel: Chanel confeccionó el vestido de novia y Valentino se encargó de las prendas de punto y los trajes de Elvis. Tomaron prestadas algunas paredes de un programa de Netflix que se acababa de estrenar en un escenario vecino y que Deverell reutilizó para una suite de Las Vegas. Utilizaron plataformas para engañar a la diferencia de altura entre Spaeny, que mide 1,70 m, y Jacob Elordi, que mide 1,90 m, y ponerlos juntos en el encuadre. Rodaron fuera de orden: algunos días, Spaeny era la Priscilla adolescente por la mañana y la Priscilla adulta y embarazada después de comer.

Y después de muchos años filmando en exteriores -entre ellos Versalles, el Park Hyatt de Tokio, Bemelmans y el Chateau Marmont- para Priscilla, Coppola tuvo que construir decorados y “encontrar Graceland en Toronto”. El salón de Graceland se construyó incluso a escala, aunque el techo se hizo más alto para su Elvis.

“Realmente estaban construyendo todo allí y fue muy divertido trabajar en un escenario, casi como un viejo estudio de Hollywood, donde el departamento de vestuario estaba junto al de utilería y el departamento de arte estaba construyendo las puertas de Graceland”, dijo. “Es algo así como la magia del cine”.

Sofia Coppola y Priscilla Presley posan en la "red carpet" del Festival de Venecia

El set de Graceland también se convirtió en un lugar especial. Una noche, Coppola y sus hijos se colaron en él y comieron una torta de cumpleaños en el comedor por el cumpleaños 16 de su hija. Cuando terminó la producción, el equipo tomó champagne en el salón.

“Había algo en hacer esta película que me hacía sentir en mi elemento”, dice. “Fue un trabajo duro, pero lo pasé muy bien”.

Ella, Le Sourd y sus actores también pasaron mucho tiempo en el dormitorio de Elvis, rodando en el único lugar en el que los personajes podían estar realmente a solas. En el libro, Presley escribe que a veces hacían juegos de rol disfrazados y los documentaban con Polaroids. Aunque hay infinidad de fotografías y vídeos de Elvis y Priscilla, esas fotografías han desaparecido, dice Sofía Coppola.

“Me sentí muy afortunada de poder hacerle preguntas durante todo el proceso. Pero con esa escena, tuve que preguntarle algo así como: ‘¿Qué tipo de vestuario?’”. dijo Coppola con una sonrisa. “Intentas meterte en su interior, pero sin entrometerte y sin dejar de ser educado. Dudó un poco y dijo: ‘Bueno, ya sabes, como de secretaria’”.

Priscilla y Elvis se conocieron cuando ella tenía 14 años, y él 24

El libro de Presley, que ya tiene casi 40 años, revela cosas sobre Elvis que son, en el mejor de los casos, poco favorecedoras. Todo el mundo sabe que se conocieron cuando ella tenía 14 años y él 24. Pero su comportamiento controlador y a veces volátil, dictando exactamente el aspecto que ella debía tener, lo que podía hacer y con quién podía pasar el tiempo, todavía puede sorprender. Antes del estreno de la película en Venecia, Coppola dijo que no estaba haciendo Priscilla para los fans de Elvis.

“No pretendía ser descarada”, dijo. “Me presionaron para que eliminara todo lo negativo sobre él y fui firme. Tenía muy claro que quería contar su historia y ésa era mi prioridad.”

“Realmente no quería convertirlo en un villano”, continuó. “Sé que ella siente mucho amor por él. Y gran parte de su lado oscuro proviene de su vulnerabilidad y sus frustraciones, y mostrarlo como un ser humano era importante para mí.”

El patrimonio de Elvis Presley no participó en Priscilla y no permitió a Coppola utilizar ninguna de sus canciones, aunque eso sólo abrió posibilidades. Volvió a trabajar con Phoenix, la banda de su marido Thomas Mars, utilizó la canción de The Ramones “Baby I Love You”, producida por Phil Spector, y, en un gran golpe de efecto, consiguió el permiso de Dolly Parton para utilizar “I Will Always Love You” en un momento crucial.

“Me presionaron para que eliminara todo lo negativo sobre Elvis", dice Sofía Coppola

La historia también hizo pensar a Coppola en su propia madre, Eleanor Coppola, que nació nueve años antes que Priscilla, y que también luchó por encontrar una salida a su expresión creativa.

“Se esperaba que estuviera totalmente satisfecha, feliz de tener una gran casa y un marido de éxito, y eso debería ser suficiente para que una mujer se sintiera realizada”, afirma la directora, que dedicó la película a su madre.

Aunque a veces las películas de Coppola se estrenan en silencio, sus fans son apasionados. Las suyas son las películas que verán una y otra vez en sus habitaciones: ritos de paso, tan importantes como cualquier ensayo de Joan Didion o poema de Sylvia Plath, que han trascendido generaciones. Caille Spaeny es una de ellas.

“Me encontré con Las vírgenes suicidas cuando tenía unos 14 ó 15 años, y fue la primera vez que me pregunté quién estaba detrás de la cámara”, dice la actriz. “Me abrió los ojos a nivel personal, al ver retratadas a mujeres jóvenes que eran complejas y tenían lados oscuros y anhelos y deseos y necesidades”.

De izquierda a derecha: Sofia Coppola, Priscilla Presley, Cailee Spaeny y Jacob Elordi, en el Festival de Venecia

Sofia Coppola lo sabe desde hace tiempo. Pero ha podido observar el fenómeno a gran escala con la reciente publicación de su libro Sofia Coppola Archive: 1999-2023. Y aunque esto no ha facilitado la aprobación de sus películas, ahora está más segura de sí misma que la persona que pensó en abandonar después de María Antonieta.

“Me siento muy agradecida por poder hacer exactamente lo que quiero sin ningún compromiso”, afirma. “Con la publicación de mi libro y la respuesta de la gente a mi trabajo, me siento muy afortunada de ser apreciada. A algunas personas no se las aprecia en toda su vida, y cuando yo empezaba, tardé un tiempo”.

Pero, en todo momento, siempre ha encontrado a gente que ha conectado con su trabajo, aunque apenas saliera a la luz o estuviera infravalorado en ese momento. Y le encanta escuchar a chicas jóvenes que acaban de descubrir sus películas. “Ha sido muy dulce saber que mi trabajo sigue resonando. Porque lo hice para ellas hace mucho tiempo”, confiesa.

Fuente: AP

[Fotos: prensa A24; REUTERS/Guglielmo Mangiapane; REUTERS/Yara Nardi]