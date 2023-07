La vida en podcast: los recomendados de julio

En estas reseñas hay para todos los gustos, en esta nueva entrega. La historia de un histórico dirigente comunista; el lado oscuro de la Costa del Sol en España; los siempre enigmáticos y atractivos -vaya a saber por qué- asesinos en serie; una investigación periodística sobre un sonado caso de corrupción y, por último, una telenovela que evoca a los antiguos radioteatros. Pase, lea y elija su próximo podcast.

Julio y Anguita

Un bosque de aire puro en medio del smog. Escuchar hablar a seres queridos y colegas sobre un político inspirador es como una bocanada de oxígeno, sobre todo en el marco de la actual campaña política argentina.

Producida por Cordópolis y elDiario.es, esta serie cuenta con el apoyo de Podimo, el Ayuntamiento de Córdoba y el Área de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba.

Anguita y Julio es un podcast narrativo que cuenta la historia del político comunista y referente de la izquierda en España Julio Anguita. Todo comienza en las elecciones municipales de Córdoba en 1979 cuando Julio Anguita logró ser el más votado y se convirtió en el primer alcalde comunista de una ciudad española. Anguita fue secretario general del Partido Comunista de España (PCE).

La serie es narrada por los periodistas cordobeses Marta Jiménez y José María Martín, que también son los guionistas de este documental sonoro. Anguita y Julio cuenta, en seis capítulos, su infancia, su ética, su legado, la biblioteca de su última casa, sus discursos, su vida política. Hay muchísimos testimonios que lo describen en las distintas facetas y etapas y cada episodio se nutre, además, de fragmentos de entrevistas y discursos de Anguita.

Un capítulo muy triste es el quinto, que se centra en la muerte de su hijo. En 2003 el periodista Julio Anguita Parrado cubría como corresponsal la guerra de Irak y murió alcanzado por un misil en Bagdad. “Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen”, dijo en un acto su padre cuando conoció la noticia.

Referente de la izquierda española, Anguita dejó la política por sus problemas cardíacos y volvió a ser maestro. En 2020 murió a los 78 años en Córdoba, donde vivía retirado con su jubilación de maestro como único ingreso.

La serie termina convirtiéndose en un conmovedor homenaje. Recomendado para cualquier tipo de oyente, no hace falta estar interiorizado en la política española para sentirse interpelado por este hombre inspirador.

Costa Nostra

Esta investigación periodística resultó ganadora en la categoría audio de los Premios Gabo 2023. Basada en el libro homónimo escrito por los periodistas Antonio Romero y Miguel Díaz, la serie muestra “el lado oculto” de la Costa del Sol en España.

Realizado por la productora española La Maldita para Amazon Music, Costa Nostra tiene como host al periodista madrileño Antonio Pampliega. En el primer capítulo, que se titula “Anatomía de la Costa Nostra” y dura 29 minutos, el periodista cuenta un poco su experiencia en zona de conflictos y cómo fue secuestrado por Al-Qaeda durante 10 meses en Siria. Pampliega, que también cubrió guerras en Somalía, Afganistán e Irak, se asentó con su familia en Málaga buscando un poco de paz y terminó investigando a la mafia de esta región mediterránea.

En el trailer y el primer capítulo se presenta el escenario y su historia: un paisaje exclusivo donde veraneaba John Lennon, Frank Sinatra y Brigitte Bardot, entre otras estrellas de Hollywood. El paraíso del sur de España que se convirtió en una de las zonas más violentas de Europa.

A lo largo de diez episodios, el oyente conoce las historias de los narcos, mafiosos y policías que viven y trabajan en uno de los destinos turísticos más visitados del mundo.

La producción periodística es increíble: el equipo de Costra Nostra, en el que se encuentra como productor ejecutivo el argentino Juan Pablo Abait, logra entrevistas con las figuras más importantes de la mafia que acceden a hablar sobre su historia y su trabajo desde sus villas de lujo. Las voces distorsionadas para proteger la identidad de los capos mafiosos le imprimen dramatismo y algo de miedo al relato. “Aquí manda mi familia”, dice uno de ellos mientras explica su trabajo. Uno conoce, con la voz de sus protagonistas, el modus operandi de más de 100 organizaciones mafiosas de 59 nacionalidades en los 90 kilómetros de la Costa del Sol.

La cortina musical le suma fuerzas a la serie: un flamenco de guitarras que, por momentos se vuelve sombrío con tonos graves y golpeados, con un toque oriental, acompañan de manera perfecta esta convivencia entre el lujo, el glamour y el mundo criminal en la región mediterránea. Los efectos sonoros contribuyen, también, al suspenso.

La voz del Pampliega, clara y dinámica, logra cautivar al oyente con su énfasis e intriga mientras nos presenta a los protagonistas de esta especie de coworking de la mafia.

En cuanto a las entrevistas a los criminales entrevistados, impacta un poco como narran sus atrocidades con total naturalidad con un discurso teñido de soberbia e impunidad.

Una gran producción periodística y tratamiento sonoro acompañan una temática que ha cautivado al público desde joyitas cinematográficas como El Padrino, Los infiltrados y series como Los Soprano y Peaky Blinders.

Asesinamente

¿Qué pasa en la mente de un asesino en serie? Eso se preguntó en la década del 90 la agente del FBI Candice DeLong, quien trabajó en varios casos reconocidos como el del asesino estadounidense conocido como “El Unabomber”. DeLong realizó varias investigaciones y análisis de perfiles criminales.

Ahora Amazon Music y Wondery acaban de lanzar Asesinamante un podcast que se basa en los análisis de esta ex agente del FBI para narrar la historia de reconocidos asesinos en serie.

Wondery es una empresa de Amazon y un estudio de podcasts conocido por sus historias centradas en personajes como Dr. Death y también por la distribución de exitosos programas como How I Built This, recomendado en La vida en podcast de abril.

En Asesinamente cada capítulo se centra en un caso y dura alrededor de 30 minutos. El podcast es narrado por la reconocida periodista mexicana Paola Rojas. El primer episodio es sobre Juana Barraza, una de las asesinas seriales más prolíficas de todo México, conocida como “La Mataviejitas” por el perfil que compartían sus víctimas. Rojas narra la infancia trágica de Barraza, los abusos físicos y sexuales que sufrió, el odio que sentía hacia su madre, su pobreza, sus amores, sus hijos, su paso por la lucha libre y su modus operandi criminal. Se calcula que Barraza mató a más de 40 mujeres mayores. Acompañado por sutiles efectos sonoros, este episodio oscila entre la angustia y el suspenso.

La elección de que todo el podcast se sostenga en la voz de Rojas es arriesgada. A pesar de que la periodista es una gran conductora con dotes actorales es solo su voz la que se oye durante toda la serie, ya que no hay fragmentos de archivo sonoro ni entrevistas. Al oírlo, resuenan otras producciones como la serie Mindhunter, donde dos agentes del FBI entrevistan a asesinos en serie en prisión para intentar resolver casos en curso.

En los siguientes capítulos, Asesinamente se sumerge en las mentes de criminales como Peter Madsen y Aileen Wuornos, brindando nuevos y perturbadores datos. Los tres primeros episodios ya están disponibles en Amazon Music y cada semana, habrá un nuevo episodio en el resto de las plataformas. La serie despierta interrogantes casi filosóficos y existenciales al adentrarnos en los mares más oscuros de la humanidad. Ideal para los amantes del true crime.

El país de los demonios

Hay secretos que pueden acabar con todo, capaces incluso de dinamitar un país. La vara queda muy alta con estas líneas introductorias. Uno espera mucho de este podcast y un equipo talentoso y experimentado no defrauda.

La serie fue producida por True Story y narrada por Álvaro de Cózar, director del podcast y guionista junto con Eva Lamarca. De Cózar es ya una figura conocida en el mundo podcast: director creativo de True Story y responsable de series reconocidas y premiadas como Misterio en La Moraleja, recomendada en La vida en podcast de junio y donde Lamarca es la narradora.

El País de los demonios es una nueva apuesta de Spotify Studios por el documental sociopolítico y cuenta la historia de José Manuel Villarejo, un oscuro policía y espía español que realizó muchos “trabajos sucios” para políticos con el pequeño y revelador detalle de llevar siempre consigo un grabador encendido en REC.

El prólogo, narrado por De Cózar, presenta el caso, contextualiza y hace referencia a un podcast que realizó en 2016 que se llamó V, las cloacas del Estado y donde cuenta parte de esta historia y presenta a El país de los demonios como “casi una continuación”. Pero esta nueva serie se centra en los fiscales que detuvieron a Villarejo en noviembre de 2017, que se enfrentaron a muchísimos obstáculos, especialmente en Ignacio Estampa, el protagonista de esta historia. El fiscal Estampa habla por primera vez del coste personal que le produjo abrir la caja fuerte de donde salieron “todos los demonios de este país”.

Al igual que en Misterio en La Moraleja, se destaca una pluma literaria en el guión con muy buenas frases, descripciones y pequeños detalles en las ficcionalizaciones que le aportan frescura y color al relato.

Un amplio y diverso repertorio musical, las frases de las grabaciones, las entrevistas, convierten a una compleja trama de corrupción y escándalos en una atractiva investigación de 10 capítulos.

Con el alcance que tienen hoy en día las producciones que se publican en las plataformas globales, sorprende cierto eurocentrismo, por ejemplo al dar por sentado que todos conocen a José Manuel Villarejo.Sin embargo, emplean el prólogo para presentar y contextualizar la historia con el título: “Por si has estado hibernando” que podría interpretarse como “Por si no eres de España”.

Con una trama política compleja, se corría el riesgo de confundir y marear al oyente pero la serie aborda con éxito el desafío y toma todos los recursos disponibles para lograr un podcast claro y atractivo que retrata el oscuro submundo de las operaciones políticas, los chantajes y los favores de las figuras más importantes y poderosas de España.

Princess of South Beach

Dos gemelas separadas al nacer. Una rica, famosa, malvada llamada Gloria. La otra, María del Carmen, por supuesto: pobre, generosa, humilde. Una criada por la familia más rica y poderosa de la Florida: Los Calderón. La otra criada como una huérfana en un convento de monjas.

Inspirada en la cultura latina, Jasmine Romero -conocida por su trabajo como actriz en Plaza Sésamo- lanzó, a través de la alianza entre las plataformas Sonoro y iHeartMedia, el podcast Princess of South Beach, que retoma los radioteatros para crear este homenaje al género.

Cada capítulo de esta telenovela en formato podcast, nominada como mejor ficción a los Premios Ambies, se encuentra disponible en inglés y en español y tiene una duración de entre 15 y 20 minutos. Estrenada en 2021, la serie tiene 36 capítulos y una segunda temporada en camino.

Una madre egocéntrica y superficial, un padre con ambiciones políticas que oculta su homosexualidad, una joven malcriada y egoísta, un novio tan cursi que resulta empalagoso y ridículo…y en ese mundo irrumpe, por accidente, una ingenua y tierna joven que es idéntica a la famosa Gloria Calderón. A partir de la aparición de la gemela del convento en South Beach justo en el momento en que su hermana muere (no se preocupen, no es tan spoiler, todo esto sucede en los primeros minutos de la serie) se empiezan a revelar muchos secretos y tramas oscuras, todas pobladas de guiños, humor, exageraciones y estereotipos algo grotescos y divertidos.

La hermana muerta se convierte en la narradora omnisciente de la serie con una voz sagaz y burlona que recuerda a la narradora de Gossip Girl. Y pronto se podrá ver en formato audiovisual, ya que se está adaptando para Netflix.

Hay un momento, en cada capítulo, donde una conductora de programa de chimentos hace su aparición, siempre con chismes sobre la familia más famosa de South Beach, los Calderón. Esta parte aparece en todos los episodios siempre con su cortina, los aplausos, su presentación y su despedida. Quizás el recurso sirve para mostrar la relevancia mediática de la protagonista y de paso divertirse y señalar lo vacío del contenido de este tipo de programas pero en la serie resulta algo reiterativo y ruidoso.

Más allá del homenaje y también cierta parodia al género, la serie muestra que no todo es lo que parece y todos los personajes que parecían estereotipos van revelando su humanidad. Romero contó en una entrevista que con Princess of South Beach quiso mostrar el amor que siente por su cultura latina. Los amantes del género se sentirán cautivados por esta serie, sus personajes y una trama que no da respiro.

