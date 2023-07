Lanzan un curso online y gratuito para reimaginar el futuro de los museos

"Reimaginar museos": el 7 de agosto abre la convocatoria para los encuentros organizados entre Centro de Investigaciones de Museos y Galerías de la Universidad de Leicester (Reino Unido) y la Fundación TyPA (Getty Images)

La experiencia del Centro de Investigaciones de Museos y Galerías de la Universidad de Leicester (Reino Unido) y la trayectoria en gestión educativa de Fundación TyPA de la Argentina se unen para ofrecer un curso online y gratuito, “Reimaginar museos”, cuya inscripción comienza el próximo 7 de agosto.

El curso, que busca dar una mirada comprometida sobre el futuro de los museos y su propósito social, tendrá una duración de seis semanas, es asincrónico, y se ofrece por medio de la plataforma FutureLearn, informó TyPA.

El formato comprende diferentes recursos como videos, artículos, conferencias, podcasts y debates entre los participantes, para repensar la visión de los espacios de la cultura y exponer su potencial como detectores de patrones sociales emergentes.

Por medio de distintas estrategias, señalamos evidencias de cómo el museo comienza a expandirse como plataforma capaz de asumir un protagonismo frontal a favor de la dignidad de las comunidades que lo definen”, señalan los organizadores.

El curso además presenta al museo como “un agente de cambio con responsabilidad social, de cara a los desafíos que nos demanda la actualidad”, añade.

Curso "Reimaginar Museos", De Fundación Typa Y Centro De Investigaciones De Museos Y Galerías De La Universidad De Leicester

Desde la primera semana, la mirada está dirigida a la práctica emergente y socialmente comprometida de los museos de América Latina y del mundo, para reconocer el potencial de los nuevos enfoques puestos a prueba. Durante las Semanas 2 y 3 se establecen los fundamentos conceptuales que sustentan la nueva noción del museo: desde la afirmación de que el museo no es neutral, al análisis del espacio que el museo construye socialmente.

Las Semanas 4 y 5 se confrontan ejemplos prácticos de participación comunitaria y co-producción de contenidos y presentan marcos éticos indispensables para la gestión. En la última semana, se fundamenta el caso del museo activista: cómo se puede construir la noción de un museo en continua renovación de sentido, con evidente propósito social, modelado de manera tal que pueda contribuir positivamente a la vida de todos los ciudadanos.

Para inscribirse en el curso hay que ingresar a partir del 7 de agosto en la plataforma FutureLearn y registrarse para obtener una cuenta gratuita.

Algunos de los oradores

Casos de estudio: Parque Explora y Museo Casa de la Memoria, Medellín, Colombia; Museo Textil de Oaxaca, México; Museo-Taller Ferrowhite, Bahía Blanca, y Complejo Astronómico Municipal (Factoría de Museos), Rosario, Argentina; Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago de Chile; Museu da Maré, Río de Janeiro, Brasil; Museo Nacional – Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España; Museum of us, San Diego, EE.UU.; Calke Abbey (National Trust), Derbyshire, R.U., yDistrict Six Museum, Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

La Fundación TyPA -Teoría y Práctica de las Artes- es una organización sin fines de lucro dedicada a promover la reflexión y el contacto entre culturas; establecer vínculos que faciliten la aceptación de la diversidad y promover cambios positivos en los museos de América Latina.

Desde su fundación en 2004, ha organizado diferentes programas, entre los que destacan el Laboratorio TyPA de Gestión en Museos, creado para capacitar a una nueva generación de líderes de museos en América Latina; y El Museo Reimaginado, un encuentro de profesionales de todo el continente organizado junto a la Alianza Americana de Museos.

Seguir leyendo