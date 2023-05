100 obras de artistas universitarios del Mercosur se podrán apreciar en 5 espacios culturales del centro porteño

Más de cien obras producidas en siete países podrán verse en el primer festival universitario de las artes de la región

Del 24 al 28 de mayo, se presentarán en la ciudad de Buenos Aires obras de teatro, performances, espectáculos de música popular, académica y urbana; artes visuales (plásticas, fotografía, videoarte, artes electrónicas), cortometrajes y dramaturgias, realizados por estudiantes, docente y elencos de universidad con carreras de arte de Argentina y de los países de la región. Todas las presentaciones de este evento organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación tendrán entrada libre y gratuita.

Con 25 espectáculos de artes escénicas, más de 20 conciertos musicales, alrededor de 40 producciones audiovisuales de toda la región y 15 propuestas de artes visuales, FUA! es el primer Festival Universitario de Artes del Mercosur. Las producciones surgieron en universidades argentinas y de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. El Festival se realizará en 5 sedes de la ciudad: el Centro Cultural Borges (Viamonte 525), el Museo de la Cárcova (Av. España 1701), el auditorio de Radio Nacional (Maipú 555), el Microcine ENERC, (Moreno 1199) y el Centro Cultural Paco Urondo (25 de Mayo 201).

El ministro de cultura de la Nación, Tristán Bauer, que ocupa la presidencia pro témpore del Mercosur Cultural hasta el próximo 1 de junio, impulsó la creación de este festival con distintos objetivos. En primer lugar, ser una muestra de la importante producción artística de universidades de artes de Argentina y los países de la región, que no es habitualmente visible, pero es sin dudas sostén del crecimiento de la producción artística latinoamericana en los últimos 20 años. No puede desvincularse el crecimiento de las industrias audiovisuales, de las artes escénicas o de la música en el mercado mundial, de la cantidad y calidad de la enseñanza en las casas de estudio, donde miles de artistas se forman en los diferentes lenguajes y disciplinas artísticas. También se busca producir diálogos artísticos y teóricos, así como estimular el intercambio sobre los lenguajes, las estéticas y las tradiciones culturales entre estudiantes de los distintos países y regiones, y debatir el impacto de la formación universitaria en artes en los desarrollos de las industrias regionales locales.

De la organización también participan la Universidad Nacional de las Artes y la Red Argentina Universitaria de Arte y serán parte de las presentaciones más de 30 universidades de Argentina y de los países del Mercosur. La programación completa puede consultarse aquí.

"La inquietud", una de las obras que se podrán ver en el festival

Según Federico Prieto, secretario de Gestión Cultural de la Nación, “es una propuesta de integración artística con las universidades como usinas de pensamiento crítico. Creemos en las políticas culturales ligadas a los procesos creativos y simbólicos y en el arte como un medio para muchas cosas. Creemos en el arte comprometido con las realidades, que exponga los problemas cotidianos y sirva para generar pensamiento crítico”.

Participarán trabajos de estudiantes de Universidad de la República (Uruguay), Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), Universidad de las Artes (Ecuador), Universidade Estadual do Paraná (Brasil), Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (Perú), Universidade do Estado de Minas Gerais (Brasil), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Brasil), Universidade Federal de Pernambuco (Brasil), Unisul Tubarão (Brasil), Universidad de Brasilia (Brasil), Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), Universidad Loyola (Bolivia) y la Universidad de Chile.

Desde Argentina serán parte de la programación la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de San Juan, la Universidad Nacional de La Rioja, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral Santa Fe, la Universidad Nacional del Centro, la Universidad Provincial de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento y la Universidad Nacional de Lanús.

Sobre la programación

Para Cecilia Tosoratti, secretaria de Extensión Cultural y Bienestar Estudiantil de la UNA, el proyecto implica “una legitimación para artistas noveles; es la primera vez se genera este espacio donde van a poder verse producciones de arte de todas las estudiantes del país y pensar esto como un ejercicio de profesión, no solo de exhibición”.

El músico brasileño Stanley Fernandes dará uno de los 20 conciertos de la programación

La apertura, el miércoles 24 a las 15.30 h en el Centro Cultural Borges, contará con la presencia del ministro Bauer, autoridades del ministerio, de las universidades y de los espacios que serán sede del Festival. Ese mismo día a las 17.30 h, habrá lecturas de dramaturgia en el Centro Cultural Paco Urondo de la mano de Javier Demaría, Nicolas Marina, Carolina Steeb, Valeria Di Toto y Raíssa Simeao da Silva. A las 19.30 h la Universidad de Río Negro presentará la obra Chorando se foi en el mismo espacio. Esta obra fue escrita por el dramaturgo y director patagónico residente en Buenos Aires Martín Marcou, quien contó a Infobae Cultura que “esta es una obra inédita mía que me la pidieron hace un tiempo un grupo de jóvenes de la Universidad de Río Negro para montarla y nunca pude verla; estoy muy emocionado porque voy a poder asistir a una función de este trabajo por primera vez”.

El Centro Cultural Borges será el Punto de encuentro de las y los jóvenes artistas, y espacio de presentación de la mayoría de los trabajos escénicos. Los trabajos traen propuestas diferentes, pero se puede destacar la hibridación de géneros y estilos, como ocurre con las búsquedas más interesantes de las teatralidades actuales: encuentros de performance, danza teatro, música en escena, todo con un intenso trabajo corporal de actrices y actores. Es para satisfacer estas búsquedas artísticas que el Centro Cultural Borges pone a disposición del Festival FUA! muchos espacios no convencionales para las puestas en escena. Las diversas formas de violencia machista y las memorias de la represión política, como claves para leer el presente, son parte centrales de las temáticas propuestas por las y los jóvenes.

Los días viernes y sábado se presentarán cortometrajes en el Microcine ENERC. Habrá cuatro funciones de cerca de 90 minutos que tendrán como sendos ejes temáticos: Juventudes, Historias de este tiempo, Memorias y Géneros y diversidades. Documentales, ficciones, animaciones y materiales experimentales tendrán presencia en esos cuatro programas, que buscan organizar diálogos entre los distintos cortometrajes. Una de las “joyitas” de este festival es el cortometraje Algo que se sabe propio de Sofía Condomi. “El corto es una exploración sobre lo que significa un proceso de transición de género y una indagación sobre la idea de ser trans. Tiene alguna pretensión poética en su discurso y en su forma, pero traté de hacerlo lo más conciso posible para que sea atractivo para el espectador. Traté de hacerlo lo más comprensible posible y tratando de guardar esta idea de que también el proceso de transición no es fácil de explicar con palabras y tampoco audiovisualmente”, explicó Condomi.

"Salvem terrena", otro de los cortos que se podrán ver en el Microcine ENERC

La música tendrá su espacio central en el Auditorio de Radio Nacional, donde se presentarán conciertos de música académica, con elencos de diferentes regiones de nuestro país, como de orquestas de Bolivia, Brasil y Chile; música popular latinoamericana, donde un importante atractivo es el dúo que componen Cabocla do Jurema y Paulo Café, quienes llegarán desde Natal, en el noreste de Brasil. Una de las decisiones más interesante de los programadores es que la mayoría de los conciertos están pensados como diálogos entre grupos musicales de diferentes lugares de origen, pero con búsquedas artísticas que pueden proponer encuentros, contrapuntos, miradas y sonidos que se potencien al compartir el escenario.

Sebastián Fanello, director y docente del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, que presentará una obra con 10 artistas en escena el viernes 26 en la sala Astor Piazzolla, explicó: “Para nosotros es muy importante que los estudiantes puedan hacer funciones fuera de nuestra institución, para que se encuentren con el sistema teatral regional y tengan la experiencia de lo que es trabajar en salas de teatro. Es una emoción muy grande poder compartir nuestro trabajo y a la vez poder ver la cantidad de expresiones de otras universidades, cruzarnos con ellas, establecer diálogos. Estamos muy contentos de poder participar de un encuentro así”. Fanello, junto a sus alumnos, presentará la obra Vía turbia, una adaptación de una obra de Copi.

El secretario Federico Prieto destacó la importancia de la colaboración de distintos organismos públicos nacionales y extranjeros. “Sin este trabajo en común hubiera sido imposible llevar a cabo este encuentro. Si bien el Ministerio de Cultura de la Nación es el organizador y convocante, sin las redes nacionales y regionales de universidades y artistas de origen universitario sería imposible llegar a reunir 100 obras para presentarlas en 5 días en Buenos Aires. Por otra parte sin los Estados, que sostienen estas instituciones públicas, sería inimaginable una muestra de estos artistas de origen universitario. Porque así como hay cortos de estudiantes que están en el inicio de sus carreras, hay elencos estables universitarios que componen orquestas de primer nivel nacional e internacional. Comprender la importancia de estas universidades, que garantizan el derecho a la cultura de cientos y miles de jóvenes en todo el país, y no solo en las capitales, es fundamental para saber que debemos sostener políticas públicas que garanticen la expansión territorial de las mismas”, explicó. “Queremos que se vea el trabajo, para mostrar que son quienes posibilitan el derecho de las y los jóvenes a desarrollarse en sus lugares y con su modo de vida, por eso nos merecemos más universidades, nunca menos”, concluyó el funcionario.

Seguir leyendo