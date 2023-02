Londres y Atenas acordarían compartir los mármoles del Partenón

Los mármoles del Partenón en el Museo Británico (Crédito: REUTERS/Dylan Martinez)

La disputa para que los mármoles del Partenón vuelvan a Grecia tiene un nuevo capítulo. Hoy, George Osborne, presidente del Museo Británico, propuso negociar un arreglo con Grecia que permita que “puedan verse tanto en Londres como en Atenas”.

Las antigüedades, también conocidas como los Mármoles de Elgin, consisten en su mayor parte en los restos de un friso que rodeaba los muros exteriores del templo del Partenón, en la Acrópolis de Atenas. Los mismos fueron esculpidos en el siglo V a.C. y el diplomático británico Lord Elgin se los llevó a principios del siglo XIX y acabaron en el Museo Británico, que durante décadas rechazó las peticiones griegas de devolución.

Varias personas frente al Partenón en la Acrópolis de Atenas, Gracia. (Crédito: REUTERS/Louiza Vradi)

Te puede interesar: El Papa Francisco devuelve mármoles del Partenón “como un símbolo para el camino de la verdad”

Por su parte, Atenas argumenta que las esculturas fueron sustraídas ilegalmente cuando Grecia estaba bajo ocupación turca otomana y deben ser devueltas para su exposición permanente junto a las demás esculturas del Partenón que se conservan en el Museo de la Acrópolis de la capital griega.

Cabe destacar que en los últimos años se ha producido un cambio de tono en los museos de todo el mundo, que tratan de abordar las preocupaciones sobre la forma en que se adquirieron los artefactos antiguos durante los periodos de dominación imperial y expansión colonial. En diciembre, el papa Francisco dijo que devolvería a Grecia tres fragmentos más pequeños de esculturas del Partenón que los Museos Vaticanos conservan desde hace dos siglos.

Fotografía cedida por el gobierno regional de Sicilia de un fragmento del friso del Partenón que se encontraba en el Museo Arqueológico de Palermo (Sicilia, sur de Italia) y volverá a la capital griega. EFE

Aunque el Museo Británico insiste en que no desmantelará su colección, sus autoridades han dicho que quieren una “asociación Partenón” con Grecia. Días atrás, la ministra de Cultura del Reino Unido, Michelle Donelan, afirmó en la BBC que los Mármoles del Partenón “pertenecen al Reino Unido” y no van a regresar a Grecia, ya que eso “abriría la caja de Pandora” para el Museo Británico y provocaría confrontaciones sobre otras piezas que se exponen ahí. De todos modos, Osborne, antiguo responsable del Tesoro británico, se mostró “razonablemente optimista” sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero advirtió de que “es muy posible que no se llegue a nada”.

Con respecto a los detalles de la negociación, Osborne declaró: “Es un problema muy difícil de resolver, pero creo que hay un camino a seguir. Sería una situación en la que todos ganamos, tanto Grecia como nosotros”.

Fuente: AP

Seguir leyendo