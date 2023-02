El pianista Santiago Galeano presenta su primer disco en Buenos Aires

Santiago Galeano presenta su primer disco solista, "Es ahora", este jueves en Buenos Aires

Santiago Galeano viajó muy joven –todavía era menor de edad– a los Estados Unidos luego de terminar la Escuela de Música Contemporánea. En el hemisferio norte completó una beca en el prestigioso Berklee College of Music y años más tarde hizo su segunda beca, un master en composición de jazz, en el New England Conservatory. Tutelado por profesores como Miguel Zenon, Jason Moran o Alain Mallet (quien trabajó con Paul Simon y con Sting, entre otros), la rica experiencia adquirida en su formación se hace notar en su primer disco, Es ahora, que estará presentando este jueves a las 21:30 en Prez, Jazz & Music Club.

Más allá del training académico, el artista argentino busca en sus composiciones acercar a la gente a un género que muchas veces peca de elitista como el jazz. “Creo que, con el tiempo, algunos músicos de jazz se olvidaron del público y de hacer música para el público”, dice Galeano, quien tiene entre sus referentes a artistas como Hermeto Pascoal y Erroll Garner. “En este disco busqué mezclar la expresión artística con sonidos que puedan resonar con más personas”, agrega el pianista nacido en Buenos Aires, que creció escuchando distintos estilos musicales –sobre todo rioplatenses– gracias a la influencia de sus padres. En el álbum resuena el sonido del candombe y la música popular brasilera. “Intento llevar el jazz a un lugar más personal”, le dice a Infobae Cultura.

Grabado en Buenos Aires, con la participación de Gudy Prada en batería, Migue Gessaghi en guitarra, Juan Pablo Di Leone en flauta y Edu Gabriel en bajo, su disco debut deja entrever el sutil y natural liderazgo que lo caracteriza. Galeano impone el ritmo y la intención de los temas desde el piano, llevando a cada uno de los músicos a su mejor versión. Para él, el equipo y las personas son la clave de este trabajo: “Mi formación me dio la capacidad de tener esa perspectiva y entender lo que la música necesita en cada momento”, reflexiona. “Por eso elegí a cada uno especialmente. Cuando supe que Juan Pablo (Di Leone, de la banda Aca Seca y flautista de Nahuel Pennisi) iba a participar, sabía que sus solos se iban a lucir”, agrega.

Santiago Galeano junto a los músicos que participaron en la grabación de su primer disco, "Es ahora"

El grupo para el show de este jueves será parcialmente diferente, ya que Prada y Gessaghi se encuentran en los Estados Unidos. Un viejo amigo de la secundaria y un profesor con el que Galeano tomó clases tiempo atrás ingresarán como reemplazos. “Hace mucho que no me junto con ellos, así que va a ser una grata sorpresa. Me dan muchas ganas de saber qué va a pasar en vivo”, cuenta Galeano.

La mayor parte del tiempo, el pianista presta su talento para otros artistas y proyectos, dentro de un amplio espectro musical. En 2019, por ejemplo, fue uno de los músicos que acompañó a Justin Timberlake en un concierto especial realizado en Boston, en el que también actuó Missy Elliott. “Para ese tipo de shows uno se prepara como si fuera un deportista, no hay mucho espacio para el error y la improvisación. Cuando toco con mis músicos sé que cada uno va a traer algo muy personal y todo es más espontáneo. Aunque son tratamientos diferentes, disfruto ambas cosas”, reflexiona.

Santiago Galeano durante un concierto solo de piano en el Jordan Hall de Boston

Santiago Galeano participó de la grabación de más de 10 discos tanto en Argentina como en Estados Unidos. En Buenos Aires, grabó discos en numerosos proyectos de distintos estilos musicales tanto antes como después de irse a EEUU. Uno de ellos, El ocaso de los héroes de la banda Policromía estuvo nominado a los Premios Gardel 2020. El músico además participó de eventos internacionales como el reciente Panama Fest 2023, CLAEM México 2016 (Congreso Latinoamericano de Escuelas de Música) y el Boston Art & Music Soul Fest 2022.

Con tan solo 25 años de edad, ya ha tocado con reconocidos y premiados músicos, como Israel Suarez (Piraña, el percusionista de Paco de Lucía), Dave Holland, Sean Hurley (bajista de John Mayer), Jake Reed (baterista de Katy Perry), Tim Pierce (guitarrista de muchísimos músicos), Valeria Falcon (bajista de Harry Styles), Lorren Chiodo (saxofonista de Harry Styles) y Martin Guas (nominado a los premios Grammy por mejor disco global 2022), entre otros.

* Santiago Galeano presenta “Es ahora” en Prez, Jazz & Music Club (Anchorena 1347, CABA), el jueves a las 21:30.

