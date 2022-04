Luis Puenzo: “Si me tengo que ir del INCAA, me iré, pero no me pidieron la renuncia”

Luis Puenzo

El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Luis Puenzo, negó que le pidieran la renuncia tras los incidentes de ayer en la sede del organismo autárquico, pero asumió que “si hay cambios en el INCAA” él “debería ser el primero”.

“Si me tengo que ir, me iré”, comentó en diálogo con AM750. Además, sostuvo que a las 16 mantendrá una reunión con el ministro de Cultura, Tristán Bauer, que ayer afirmó que “habrá cambios” en la administración. “La decisión la tiene que tomar el presidente (Alberto Fernández), no depende del ministro”, comentó.

“Si me tengo que ir, me iré. No tengo nada en particular con seguir en el cargo. Me daría lástima dejar a medio hacer lo que estamos haciendo”, señaló el director de La historia oficial.

Además, sostuvo que estaba al tanto de la marcha que ayer terminó con incidentes y detenidos, pero que creía que se debía a otras razones: “No me reuní con los manifestantes porque no estaba allí, ni estaba cerca. Entendía que la manifestación era por la no reanudación del contrato de una secretaria académica”.

Los incidentes frente a la sede del INCAA

Y señaló que le resultó “extraño” que los incidentes se produjeran cuando los manifestantes estaban ya abandonando el INCAA para dirigirse a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC). Sobre la represión policial, señaló: “Lo de ayer y la represión brutal de la policía es muy repudiable. Colabora con que la situación empeorara drásticamente”.

Consultado sobre su posible salida del instituto del cine consideró que sería como tirarse “un tiro en el pie”: “Los números son mejores. Esta situación ya existía antes de la pandemia, una realidad muy dura, con un presupuesto nacional no aprobado. En todo caso se trata de administrarlo bien, sanamente, hubiera sido bueno hacer un acuerdo con la industria. El punto no soy yo, ni quien venga a reemplazarme”.

En este sentido, afirmó que tiene “clarísimo que estamos en un momento muy difícil”. “El que lo tenga que arreglar, tiene que escuchar primero este diagnóstico y hay mucha resistencia a escucharlo”. Y agregó: “En última instancia mi situación personal no es relevante, lo que importa es la situación del cine. Eso es lo grave”.

“Los argumentos (para quedarse) los conoce el ministro, el gobierno y la industria. Tenemos un presupuesto de 5 mil millones de pesos al año y un horizonte oscuro de la ley de caducidad. Nadie ignora que hablar de subsidio es casi una mala palabra. Es muy difícil sostener que la cultura sea subsidiada”.

El ministro de Cultura Tristán Bauer, Puenzo y el presidente Alberto Fernández

Por otro lado, comentó que en la búsqueda de nueva financiación propuso un impuesto a las OTT (Over The Top, para servicios prestados a través de internet), pero no se avanzó.

“La industria se multiplicó por diez, para un presupuesto que es la mitad del que tenía en el INCAA en el ‘94, cuando salió la Ley del Cine. Propuse un impuesto específico a las plataformas, con el mismo criterio de la ley de Cine. Propuse que podría aplicarse sobre los abonos del streaming. Sería un mecanismo posible, rápido y fácil, pero no hubo apoyo. Si en el ‘94 hubiéramos esperado la opinión de los grandes estudios (de EE.UU.) para sacar la ley, todavía no habría ley”.

Puenzo también fue consultado por la Ley 27432, sancionada en diciembre de 2017, que define la caducidad de la asignación específica de impuestos nacionales al 31 de diciembre de 2022, lo que implica que la financiación con los que se sostienen actividades culturales como la producción audiovisual, el teatro, el Instituto Nacional de la Música y las bibliotecas populares, se cortará a fin de este año. “He pedido muchas veces por esa ley, aún antes de asumir. Hicimos muchísimas cosas, esto depende del Congreso. Los votos del Frente de Todos están, faltan los otros”, dijo.

