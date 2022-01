Volver a imprimir libros: la campaña solidaria del Grupo Editorial Sur continúa hasta el lunes 17

El martes 7 de diciembre pasado ardió el depósito donde guardábamos casi 4000 libros en el Abasto. El incendio salió en las noticias: se prendió fuego el espacio de una compañía de servicios dedicada al alquiler de depósitos en Anchorena 371. Al llegar al lugar, en un primer momento, el impacto de lo que nos estaba sucediendo fue muy fuerte y traía consigo un desasosiego muy difícil de explicar. Pasado ese momento entendimos que esas cenizas que volaban por todos lados representaban miles de páginas impresas. Pero eran papeles, no era todo nuestro sello editorial.

Después de unas horas de no saber bien qué hacer, pensamos cómo comunicar lo que estábamos viviendo y cómo pedir ayuda. Y así nació la idea de lanzar una campaña de preventa solidaria. El mensaje con el que salimos a contarlo fue escrito por Ture Salvador, uno de los miembros fundacionales de la editorial. El texto habla del tiempo que hace que hacemos libros, de la calidad de ese tiempo, y que amamos hacer libros. Y vamos a seguir haciéndolos:

Hace muchos años que hacemos libros: ese viaje compartido con narradores, poetas, artistas plásticos, fotógrafos, libreros, lectores. Muchos años de desafíos, presentaciones, celebraciones.

Muchos años para entender tantas cosas. Por ejemplo, una que se hace presente hoy con fuerza: todo libro está hecho a partir de lo perdido, de lo que se rompió, de lo que ya no. Y también todo libro está hecho de esperanza.

Nuestra verdadera materia prima no es el papel, no es la tinta, sino que es la pérdida y también es la esperanza.

El martes 7 ardió el depósito donde guardábamos casi 4000 libros en el Abasto. En un rato todo fue cenizas, viento y cenizas en el viento. Pero no se quemaron los poemas se quemaron papeles. No se quemaron las novelas, los ensayos, las biografías, se quemaron miles de páginas donde estaban impresas esas palabras, pero no se quemaron las palabras.

Las palabras no se pueden quemar con fuego. No hay forma. No hay manera.

Todo sello es su catálogo. Y el catálogo no se quemó. El sello no se quemó.

Por eso es que les pedimos ayuda para recuperar esos casi 4000 libros que vamos a imprimir de nuevo. Les pedimos que compren 1 libro.

Cada libro que compren nos va a permitir volver a imprimir ese libro y algunos más que volverán a circular en librerías, festivales, colectivos, colectivos, trenes y mesas de luz.

El incendio en el depósito de Anchorena 371, ocurrió el 7 de diciembre de 2021





La campaña se extiende hasta el lunes 17 de enero. En la web www.grupoeditorialsur.com se pueden ver todos los libros disponibles y los que se van a volver a imprimir que también se pueden comprar en la preventa solidaria.

