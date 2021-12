Quién es Guillermo Saccomanno, el escritor argentino que abrirá la Feria del Libro 2022

Guillermo Saccomanno

Ya hay fecha para la Feria del Libro 2022 —a edición número 46 se hará entre el 26 de abril y el 16 de mayo— y el encargado de dar el discurso inaugural es nada más y nada menos que Guillermo Saccomanno, escritor y guionista, autor de una veintena de libros, entre los que se pueden mencionar la trilogía sobre la violencia El buen dolor, Prohibido escupir sangre, Antonio —sobre su amigo el escritor Antonio Dal Masetto— y Un Maestro.

Por su aclamada novela Cámara Gesell recibió el prestigioso premio Dashiell Hammett y con El oficinista obtuvo el Premio Biblioteca Breve Seix Barral. Saccomanno tiene 73 años y vive entre Villa Gesell, el bajo porteño y Olivos. Está en pareja desde hace varios años con la también escritora Fernanda García Lao, con quien ha escrito libros a cuatro manos, y es, sin lugar a dudas, uno de los autores argentinos más respetados de la actualidad.

El año 2020, primero de la pandemia, fue muy productivo para este autor nacido en el barrio porteño de Mataderos en 1948, cuyo trabajo con la palabra comprende diversos escenarios —la publicidad, la historieta, el periodismo cultural, la narrativa y el ensayo—: publicó tres libros. Un de ellos es un diario de lecturas titulado Los días Trakl. Otro es una serie de mails a su compañera García Lao reunidos bajo el título de Mis citas con Lao.

Los últimos tres libros de Guillermo Saccomanno

El tercero, Soy la peste, es una novela iniciática de un adolescente que asesina a su familia y sale a recorrer una Buenos Aires apocalíptica. Esta última es, en palabras de su autor, una historia que pretende “reproducir nuestra miseria en espejo”. Fue escrita en cuarenta días y describe una ciudad tomada por la peste que alumbra una zona de verdad que en la pandemia se vio con mucha claridad: lo que nivela a ricos y pobres, como ha sucedido en la historia de la humanidad, es la muerte.

Todavía hoy escribe guiones de historieta. Todo comenzó en 1972, cuando empezó a desarrollar ese oficio literario. Trabajó con dibujantes como Alberto, Enrique y Patricia Breccia, Leopoldo Durañona, Arturo del Castillo y Francisco Solano López. Junto a Carlos Trillo compiló la Historia de la Historieta Argentina. En este género, se destacan El Condenado y Leopoldo. Además escribió el guion de 24 horas (Algo está por explotar), la película de Luis Barone.

En 1979 publicó su libro de poemas, Partida de caza, y generó una bisagra en su carrera: desde entonces transitó el camino de la narrativa. Desde Prohibido escupir sangre, su primera novela publicada en 1984, no frenó y recibió galardones como, además de los ya mencionados, el Primer Premio Municipal de Cuento, el Premio Konex, el Premio Nacional de Novela, el Premio Club de los XIII y el Premio Rodolfo Walsh. Colabora habitualmente con Página/12.

Guillermo Saccomanno (Foto: Pablo Piovano)

En una reciente entrevista con Infobae Cultura, se definió como “un lector voraz e indisciplinado”: “Para mí literatura es todo. A ver, literatura es cuando dentro de una casa, si voy al baño me interesa hurgar en los vademecums medicinales que uno puede encontrar en el botiquín. Todo me interesa. Me interesa leer el diario. Me interesa leer una revista femenina. Me interesa mirar una revista deportiva aunque no soy un deportista”.

Pero “la escritura es otra cosa”, aclaró, “la escritura es el momento en que vos estás con el papel con una birome, no tenés censura, tu pensamiento fluye, hay un inconsciente que está trabajando en libertad, que está operando sin márgenes, sin pensar en la corrección. Creo que lo más interesante es cuando uno escribe sin pensar en la publicación. Yo no escribo pensando en la publicación”.

El 26 de abril, día en que comenzará la edición número 46 de la esperada Feria del Libro —será una edición presencial, en La Rural, luego de dos años en la virtualidad—, Guillermo Saccomanno se subirá al escenario y le hablará a los cientos de presentes que concurrirán al acto inaugural. Posiblemente su discurso esté impregnado por las sensaciones que vivió la humanidad en los años de la peste que, parece, aún no terminaron.





