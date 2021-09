Más invitados en el Filba 2021: Elena Poniatowska, Margo Glantz, David James Poissant, Mari Kanstad Johnsen y Cynan Jones

Elena Poniatowska y Margo Glantz

Continúa engordando su line-up la edición 2021 del Filba. Los organizadores acaban de confirmar más invitados internacionales: Elena Poniatowska, Margo Glantz, Mari Kanstad Johnsen, Cynan Jones y David James Poissant formarán parte de la programación, que será del 20 al 24 de octubre en formato híbrido (online y presencial). Estos cinco nombres se suman a los ya confirmados: Hervé Tullet, Rachel Cusk, Tiago Ferro, Minae Mizumura, Lydia Davis, Tatiana Ţîbuleac, Leila Slimani, Milena Busquets, Gusti, Eduardo Halfon, Álvaro Bisama y Andrés Barba. El tema de esta edición será la ansiedad, lo que es para muchos la principal patología mental del siglo XXI, agravada además por la pandemia. Sin embargo, pese a su categoría de “enfermedad”, para los escritores el ansia es justamente esa pulsión oscura y luminosa que atraviesa el oficio y que no puede ser saciada nunca.

Elena Poniatowska nació en París en 1932, pero con tan sólo nueve años se trasladó a México. Su carrera se inició en el ejercicio del periodismo. Por esta labor se le entregó en 1978 el Premio Nacional de Periodismo en México. Ha sido nombrada Doctor Honoris Causa por ocho universidades y galardonada con el Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 2002. Escribió novelas como Lilus Kikus (1954), Hasta no verte Jesús mío (1969), La noche de Tlatelolco (1971), La Flor de Lis (1988) y El tren pasa primero (2007). También ha escrito cuentos, libros de entrevistas, ensayos y crónicas. Su obra ha sido traducida a más de una decena de idiomas y su trayectoria como periodista y escritora ha sido reconocida con múltiples premios nacionales e internacionales. En 2013 se le concedió el Premio Cervantes.

Margo Glantz nació en 1930. Periodista y docente, desde 1995 es miembro activo de la Academia Mexicana de la Lengua, profesora emérita de la UNAM, columnista del periódico mexicano La Jornada y novelista. Ha obtenido distintos premios literarios y distinciones por su trayectoria como escritora y docente a libros como El rastro (2004), Síndrome de naufragios (1984), Las genealogías (1982). Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura en 2004 y el Premio de la Feria Internacional de Guadalajara en 2010, así como el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas (2015) y el Premio Alfonso Reyes (2017).

Mari Kanstad Johnsen, Cynan Jones y David James Poissant

Mari Kanstad Johnsen nació en Bergen (Noruega) 1981, y vive y trabaja como artista, ilustradora y escritora en Oslo. Tiene una licenciatura de KHIO (Oslo) y una maestría en Storytelling de Konstfack (Estocolmo). Pero en realidad, comenzó a dibujar e inventar historias cuando era pequeña. Kanstad Johnsen ha ilustrado varios libros para niños galardonados y también ha escrito e ilustrado cinco libros, todos ellos han recibido una gran atención en Noruega y en el extranjero. Uno de ellos, Afuera (Niño Editor), que es una historia sin texto, recibió una mención especial en el Bologna Ragazzi Award 2017.

Cynan Jones nació en la costa oeste de Gales en 1975. Es el autor de cinco novelas publicadas en más de veinte países. Ha sido finalista de varios premios internacionales y ganó el Wales Book of the Year Fiction Prize, a Betty Trask Award, the Jerwood Fiction Uncovered Award y the BBC National Short Story Award. También escribió cuentos para BBC Radio, el guión de la serie Hinterland y una colección de historias para niños. Sus textos aparecieron en varias antologías, revistas y diarios incluyendo Granta y The New Yorker. Chai Editora publicó Tiempo sin lluvia (2020) y La Tejonera (2021).

David James Poissant nació en los Estados Unidos. Es escritor y actualmente enseña en la Universidad Central de Florida. Sus cuentos y ensayos aparecieron en The Atlantic, The Chicago Tribune, y The New York Times, entre otros medios. Ha ganado numerosos premios: el Matt Clark, George Garrett Fiction, el RopeWalk Fiction Chapbook, el GLCA New Writers, and el Alice White Reeves Memorial. El cielo de los animales es su primer libro, fue elegido por Amazon como el mejor libro de 2014 y será traducido a quince idiomas. Vida de lago es su primera novela.





SEGUIR LEYENDO