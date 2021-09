La belleza del día: “Over and Above (Fox)”, de Clarence Holbrook Carter

"Over and Above Series (Fox)", de 1963, de Clarence Holbrook Carter, , colección permanente del Museo de Arte James A. Michener (Donación de Mr. A. y Anne Stetson Rawak)

La, tal vez, fortuna de vivir casi cien años sumada al talento provocan, en algunos casos, una versatilidad y una plasticidad dignas de destacar en la obra de un artista. En la vida y carrera de Clarence Holbrook Carter se articularon ambas variables para dar lugar a una producción digna de ser contemplada, analizada y destacada. A lo largo de sus más de sesenta años de carrera, Carter pasó de ser un pintor de escenas estadounidenses de excepcional calidad, capaz de evocar profundos estados de ánimo a convertirse en un abstraccionista con una fuerte inclinación surrealista.

Nacido el 26 de marzo de 1904 en Portsmouth, al sur de Ohio, recibió el reconocimiento a su talento artístico desde su infancia, desarrolló su amor por el dibujo desde niño, y fue animado por sus padres. Era autodidacta, encontraba la inspiración a su alrededor y se sintió estimulado por el hecho de que sus trabajos de adolescente ganaron premios en las ferias del condado y del estado. Aunque el dinero fue escaso tras la muerte de su padre –un empleado de correos que falleció repentinamente por un derrame cerebral–, su madre apoyó el deseo del joven artista de estudiar en la Escuela de Arte de Cleveland –entre 1923 y 1927–, donde se formó con los pintores Henry Keller, Frank Wilcox y Paul Travis.

Allí obtuvo el patrocinio de William Milliken, director del Museo de Arte de Cleveland, quien fue clave para su formación. En 1927 le organizó un viaje para que estudiara en Capri, Italia, con Hans Hofmann. Allí, realizó ejercicios de composición en carboncillo y pintura, registrando el lúcido orden espacial de escaleras, muros, tejados, arcos y otros elementos de la arquitectura de la isla. De regreso a Cleveland, en 1929, Carter realizó su primera exposición individual y, a través de Milliken, impartió clases de estudio en el Museo de Arte de Cleveland entre 1930 y 1937. En 1934, trabajó bajo los auspicios del Proyecto de Obras de Arte Públicas, cargo que desempeñó de 1937 a 1938, y obtuvo un encargo para pintar dos murales en el Auditorio Público de Cleveland. En 1936, pintó un mural en la oficina de correos de Ravenna (Ohio), así como uno para la oficina de correos de su ciudad natal, Portsmouth, donde había trabajado su padre.

Carter utilizaba una técnica de acuarela que implicaba un uso preciso de la forma, rápidos lavados de color y pocos retoques. Su habilidad con la acuarela fue reconocida al principio de su carrera. El Museo de Arte de Brooklyn aceptó diez acuarelas del artista para su Exposición Internacional de Acuarelas de 1928 y el museo adquirió rápidamente tres de las obras después de que Carter obtuviera un éxito de crítica en la exposición. Las acuarelas siguieron siendo un componente importante de su producción durante los años treinta y cuarenta. Clarence Carter fue un miembro importante de la American Water Color Society y, en 1962, ocupó el cargo de vicepresidente.

Clarence Holbrook Carter fue conocido por sus grandes cuadros arquitectónicos y sus paisajes simbólicos, se dio a conocer como pintor de la escena americana en las décadas de 1930 y 1940. Estos primeros dibujos, acuarelas y óleos son retratos realistas de los Estados Unidos rural, que a veces expresan la desesperación y la soledad por la Gran Depresión. Aunque sus dos conjuntos de obras parecen a primera vista mundos aparte, debido a sus diferentes vocabularios formales, en realidad exploran prácticamente el mismo tema: el nexo entre la vida y la muerte y la transición de la tierra al espíritu.

Las primeras obras encuentran su fuerza expresiva a través de personas, acontecimientos y paisajes concretos –la mayoría de ellos extraídos de sus experiencias al crecer en la ciudad fluvial de Portsmouth, Ohio–, mientras que las obras posteriores de la década de 1960, evocan potentes estados del ser a través de formas planas puras, colores y formas que se leen como universales.

Durante la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente después de ella, Clarence Carter se dio cuenta de que su atracción por los diseños atrevidos, la perspectiva dramática y el llamativo diseño de bordes duros no encajaba con el estilo imperante del expresionismo abstracto. Durante las décadas de 1950 y 1960, adoptó un estilo cada vez más surrealista, con monstruos y animales imaginarios que acechaban paisajes de fantasía –realismo mágico–. Afortunadamente, estas mismas características de su estilo eran apreciadas en el ámbito del arte comercial. Así, entre 1944 y 1959, diseñó ambiciosos anuncios para grandes empresas, que aparecieron en las contraportadas de la revista Fortune y en páginas interiores de Time, Newsweek, Business Week y US News & World Report. Carter describió este período de su vida como uno de increíble inventiva e imaginación, le permitió ser mucho más experimental en su enfoque de la creación de imágenes.

Parte de la serie "Over and Above"

Una serie destacada de la época, Over and Above, presenta animales de gran tamaño que miran al espectador por encima de una pared que domina la parte inferior de sus grandes lienzos.

Esta obra en particular, cuyas dimensiones son 74,93 centímetros de altura por 54,61, de ancho, que pertenece a la colección del Museo de Arte James A. Michener, localizado en Doylestown, Pensilvania, está dividida horizontalmente a lo largo del primer tercio del lienzo, lo que crea un cambio definitivo en el espacio y la profundidad. Pintado de forma realista, con acuarelas, lápiz y plumas reales, el zorro mira por encima de una especie de muro, invocando un diálogo silencioso con el espectador. El escenario de la obra se aborda de forma surrealista, con las plumas que parecen flotar en el aire por encima del observador o tal vez estar en el suelo delante del zorro.

El estilo nítido y el ambiente misterioso de esta obra son elementos importantes del estilo realista mágico empleado por Carter en muchos de sus cuadros más conocidos. De niño, el artista visitaba el circo y quedaba hipnotizado por los enormes y silenciosos animales que se asomaban por encima de la valla y lo miraban fijamente en una conversación silenciosa.

La posición del zorro en esta imagen obliga a prestar atención a su colocación y, al mismo tiempo, exige que reconozcamos el collage y los elementos de textura dentro del cuadro. El gouache –témpera– sobre lienzo se combina con elementos texturales como fibras y plumas reales. La composición es monocromática, con la excepción de que el artista llama la atención del espectador sobre los ojos amarillos brillantes. Carter afirmó: “He utilizado bastante el ojo. Dice mucho. Dice toda la persona [...] Permiten a los que están dentro mirar hacia fuera y tomar el mundo exterior.”

Distintas obras de Clarence Holbrook Carter en las que aparece su característica forma ovoide

La última serie del artista, Transections and Eschatos, incorporó formas ovoides flotantes y transparentes transpuestas a paisajes arquitectónicos. Representan la concepción que tiene el artista del espíritu humano que lucha por la perfección. Como forma principal, adoptó la forma ovoide o de huevo, dotándola de diversos grados de transparencia. Solo o en múltiplos, el huevo se desplaza por los paisajes y entornos arquitectónicos de Carter como un espíritu sensible en una búsqueda inquieta.

Hacia 1964, Carter reconoció la necesidad de romper con los límites de la pintura representativa, y una vez que encontró un potente símbolo en el huevo, lo utilizó para crear un asombroso conjunto de imágenes durante el resto de su vida. Una de las obras más ambiciosas de sus últimos cuadros fueron las Transecciones, un término teológico que significa cruzar, concretamente entre la vida y la muerte.

Su obra se encuentra en muchas instituciones públicas, entre ellas, el Museo de Arte de Brooklyn, Nueva York; el Museo de Arte de Cleveland, Ohio; el Museo de Arte de Columbus, Ohio; la Galería de Arte Corcoran, DC; el Museo Metropolitano de Arte, Nueva York; el Museo de Arte Moderno, Nueva York; el Museo Smithsonian de Arte Americano, DC; el Museo de Arte de Filadelfia, Pensilvania; el Museo Victoria y Alberto, Londres, Inglaterra; y el Museo Whitney de Arte Americano, Nueva York.

Falleció el 4 de junio de 2000, en Hunterdon County, New Jersey.

SEGUIR LEYENDO