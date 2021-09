La belleza del día: “Las sombrereras”, de Theresa Bernstein

"Las sombrereras" (1921), de Theresa Bernstein (Art Institute of Chicago)

Porque unos ojos que buscan la mirada propia llaman inmediatamente la atención, lo primero que vemos en Las sombrereras (1921), de Theresa Bernstein, son los ojos de la mujer de la derecha del cuadro, vestida de verde. A partir de allí se recorre la composición, entre una maraña de cintas, flores, sombreros y cajas. Las mujeres están concentradas en un conjunto de tareas compartidas mientras confeccionan y adornan sombreros.

Theresa Bernstein fue una pintora y grabadora respetada en su propio tiempo. Dejó su huella por primera vez en la década de 1910 con escenas vibrantes que representan experiencias de inmigrantes y de la clase trabajadora en Nueva York, y fue dando forma a un estilo personal de realismo que era enérgico, densamente compuesto, directo y vívido. Sin embargo, al igual que muchas mujeres profesionales, con demasiada frecuencia se la ha dejado fuera de las historias del arte que se cuentan y se exhiben en galerías, aulas y otras áreas de aprendizaje.

Bernstein centró su trabajo en las actividades humanas que la rodeaban: buscadores de empleo en una sala de espera abarrotada, pasajeros de tránsito (In the Elevated, de 1916), espectadores exuberantes del desfile, asistentes a conciertos atentos, amantes de los libros en una biblioteca pública (The Readers, de 1914), entre muchas otras.

"En el elevado" (1916), de Theresa Bernstein (Art Institute of Chicago)

Esas escenas comunales de trabajo o de ocio, con encuentros entre clases o momentos de introspección, fueron lo que mejor hizo Bernstein. Las figuras a menudo se representan hombro con hombro, pero entre ellas generalmente se destacan uno o más individuos. Como espectadores podemos conectarnos con ellos y, a su vez, ser transportados a una sensación familiar de participar en una experiencia más grande que nosotros.

Theresa Bernstein vivió una vida larga y plena. Fue testigo de tres siglos: nació en Cracovia, Polonia (entonces parte del Imperio Austro-Húngaro) en 1890; emigró luego con sus padres ese mismo año a Filadelfia. Su carrera artística abarcó todo el siglo XX, y continuó trabajando hasta su muerte en 2002 a la edad de 111 años. Cuando obtuvo una beca en 1907, Bernstein asistió a la Escuela de Diseño para Mujeres de Filadelfia (ahora Moore College of Art and Design), un importante campo de formación para mujeres profesionales en la educación y la práctica del arte. Cuatro años más tarde se mudó a Nueva York, encontró su tema en la vida cotidiana y pronto exhibió junto a artistas como Robert Henri, John Sloan y George Bellows, nombres que se encuentran en la lista tradicional de los realistas urbanos.

Theresa Bernstein en 1930

Sus grandes dibujos llamaron la atención. “No hay nada femenino en las pinturas de Theresa Bernstein”, escribió un crítico en el New York Herald en 1919. Como mujer e inmigrante judía, Bernstein luchó por un lugar para sí misma como artista profesional en medio de persistentes desigualdades sociales y de género. “Una pintora que pinta como un hombre”, en palabras de un crítico de International Studio; Bernstein desafió las expectativas y siguió impresionando.

En Las sombrereras demuestra hay una comunidad de mujeres creadoras, comprometidas en el trabajo artístico y meticuloso de la confección de sombreros. En un recorrido circular, seis mujeres se reúnen alrededor de una mesa repleta de complementos. Bernstein enfatiza la naturaleza estrecha del espacio, así como las características individuales de esas mujeres. El escenario parece ser un apartamento de la ciudad, un alféizar de la ventana y la leve sugerencia de escaleras de escape de incendios visibles en la parte superior izquierda. Las sombrereras, entonces, se dedican al trabajo en casa para obtener ingresos extras. Bernstein se centró en el trabajo constante y deliberado de la fabricación de sombreros, en contraste con las representaciones comerciales del tema de otros artistas, como el francés Edgar Degas.

"Los lectores" (1914), de Theresa Bernstein (Art Institute of Chicago)

Bernstein se apoyó en otra comunidad de mujeres para darle vida a la composición: su familia. La idea del cuadro se desarrolló después de visitar la sombrerería donde trabajaba una de sus cuñadas (Bernstein estaba casada con el artista William Meyerowitz). En lugar de crear una escena en el lugar, Bernstein reclutó a varios miembros de la familia como modelos, recordando más tarde que se convirtió en “un bonito símbolo de nuestra asociación familiar”. La mujer de la izquierda que se mira en un espejo es la cuñada Bessie. Junto a ella están la madre y la suegra de la artista. La mujer de amarillo en la parte superior derecha es Sophie (la sombrerera) y la tercera hermana, Minna, está vestida de blanco en la parte inferior derecha. La única figura cuya identidad permanece sin confirmar es la intrigante mujer de verde y azul en el extremo derecho; es probable que sea una empleada doméstica.

A fines de 2019, Las sombrereras se sumó a la colección que se exhibe en la galería 272 del Art Institute of Chicago, que reúne una variedad de “experimentos modernos” en el arte estadounidense de principios del siglo XX. La pintura ahora cuelga junto a obras de Henri, Sloan, Everett Shinn, Elizabeth Sparhawk-Jones, Malvina Hoffman y otros.

SEGUIR LEYENDO