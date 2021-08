Dan Brown y un polémico libro de consejos para mujeres que quiso mantener en secreto

Dan Brown, 2020. (Foto: Cody O'Loughlin / The New York Times)

En 1995, el escritor estadounidense y bestseller Dan Brown, autor de El código Da Vinci, publicó, cuando aun no era conocido, una guía irónica de citas titulada 187 Men to Avoid: A Survival Guide for the Romantically Frustrated Woman (”187 hombres que evitar: una guía de supervivencia para las mujeres frustradas románticamente”). Hasta ahora no se sabía de la existencia de esta publicación porque lo hizo bajo el seudónimo de Danielle Brown.

El libro de 96 páginas describía características de los perfiles de hombres que el autor consideraba parejas románticas inadecuadas. Las dos ediciones del volumen, hoy inhallables y agotadas –la primera, de 1995 y la reimpresión, por Berkley Trade, publicada en 2006–.

“187 Men to Avoid: A Survival Guide for the Romantically Frustrated Woman” (187 hombres que evitar: una guía de supervivencia para las mujeres frustradas románticamente)

Las tapas de las dos ediciones son parecidas: hay una caricatura de una mujer rubia con un abrigo rojo y un sombrero de negro que se aferra a sí misma como para protegerse. Detrás de ella, hay una multitud de hombres vestidos de traje. La reimpresión de 2006, en cambio, solo está modificada por el agregado de una leyenda en la portada que dice: “El humor temprano del autor de El código Da Vinci”, y redefine al autor como “Dan Brown, quien antes usó el seudónimo Danielle Brown”.

Si bien figuran que hay ejemplares disponibles en varios sitios de compra en línea, los fanáticos del autor se quejan porque, sin embargo, no han logrado conseguirlo. Nada se menciona en la página web oficial del autor.

Dan Brown (Getty)

A pesar de que hasta el momento se desconocía esta obra y de que tampoco figura en las biografías, fue el mismo Brown quien reconoce que la obra le pertenece. En el marco de una entrevista con el sitio web The Book Review Cafe, expresó: “Sí, escribí un libro antes de Fortaleza digital. Era un pequeño libro de humor tonto cuyo título permanecerá para siempre como ¡un secreto! El libro, creo, ahora está agotado (y por fortuna)”. Sin embargo, poco duró el secreto.

Autor de libros como El código Da Vinci, Ángeles y demonios y La conspiración, Dan Brown ha vendido más de 220 millones de ejemplares de su obra en todo el mundo, y sus libros han sido traducidos a 56 idiomas.

Con información de Télam.





