La vida en podcast: los recomendados de junio

Ya forman parte del paisaje de consumo de contenidos en millones de seres humanos alrededor del mundo. El fenómeno masivo del podcast mantiene su crecimiento y no parece que vaya a detenerse a corto plazo. Las cifras hablan por sí solas: durante el primer semestre de 2021 que está concluyendo, las escuchas de podcast en todo el mundo crecieron un 42% con respecto a igual período del año pasado, de acuerdo con el estudio The State of the Podcast Universe elaborado por la consultora Voxnest. Aquí tenemos, entonces, la selección mensual de podcast -en español y portugúes, esta vez- sobre varias temáticas, siempre al gusto y placer del oyente 24/7. Que de eso se trata el encanto de este formato: tu programa favorito a la hora y en el lugar que la vida te haya llevado.

Alta Tensión

La energía es un tema central en la discusión sobre la supervivencia del planeta pero, en la mayoría de los casos y salvo espasmos informativos, no suena como un tema “atractivo” en la agenda cotidiana de los medios. Este podcast, justamente, apunta a la relevante significación de este bien inmaterial: su generación, manipulación, utilización y destino en función de los intereses políticos y económicos superestructurales mundiales.

El didáctico periodista Tomás Rodríguez Ansorena (PlayBoy, Forbes, Panamá Revista y otras publicaciones) se toma 5 minutos en explicar con precisión de qué hablamos cuando hablamos de energía, desde el precio del petróleo a las inversiones chinas y de ahí al precio del gas y el mentado calentamiento global.

São Paulo nas Alturas

Otro tema central de este tiempo: urbanismo y desarrollo. El periodista brasileño Raul Juste Lores -editor de la edición paulista de la revista Veja- replica aquí el sentido de su libro Sao Paulo nas Alturas para conversar sobre arquitectura, calidad de vida, movilidad y espacios públicos. Qué mejor que pensar el mundo desde San Pablo, la fascinante, caótica y por momentos abrumadora megalópolis sudamericana.

Se recomienda especialmente el capítulo que contiene la entrevista con Gustavo “Guga” Chacra, especialista en política internacional y corresponsal del multimedios Globo en Nueva York sobre, justamente, vivir en Nueva York en pandemia.

La Pasión de Bolívar

En diez episodios presentados por la escritora Florencia Canale se puede acceder a un atrapante relato sobre la vida Simón Bolívar, el (otro) libertador de América: pasiones, obsesiones y un completo detalle de cómo equilibró en apenas 47 años de vida, el amor y el poder.

“Coleccionista de mujeres, amante voraz, Bolívar fue el perfecto encantador de serpientes”, dice la autora de varios best sellers encuadrados en el género de la novela romántica-histórica. En esta historia hay, pues, garantía de calidad en la voz de la escritora que, con la misma pasión con que plasma en sus textos, cuenta un rasgo distintivo en la extraordinaria vida de un hombre extraordinario.

MUBI Podcast: Encuentros

La plataforma global de streaming, productora y distribuidora de películas que apunta a un tipo de cinéfilo con buen gusto y curiosidad por descubrir el mejor cine independiente de todos los tiempos, llega al formato podcast.

En seis episodios dedicados a diálogos con grandes protagonistas del cine latino, pasan la actriz argentina Mercedes Morán, el actor y poeta mexicano Lázaro Gabino Rodríguez, la actriz y directora chilena Paulina García y el realizador argentino Benjamín Naishtat entre otros. El primer capítulo presenta un jugoso diálogo entre la escritora y docente colombiana Carolina Sanín y el actor y director mexicano Gael García Bernal.

Historia del arte con Kenza

Se presentan como “cápsulas de arte, historia y cultura” (buen resumen) y contienen, en capítulos de 8, 9 minutos promedio, el análisis de buena parte de los grandes hitos de la historia del arte en la voz de la periodista cultural y crítica literaria Kenza Sefrioui. El Corán y su significación artística, la historia detrás del cuadro María Magdalena como melancolía de Artemisia Gentileschi, por qué Matisse nos invita a viajar por Tánger, Marruecos, con solo contemplar su obra Zahra en la Terraza.

Con detalles que enganchan y un espíritu instructivo -nada abrumador, todo lo contrario-, he aquí una buena muestra de cómo es posible “escuchar” de arte. Una forma de apreciarlo desde otros sentidos.

La vida es increíble

“Somos dos ilustradores que vivimos muy lejos el uno del otro y siempre buscamos excusas para juntarnos a conversar”. Así se presenta el podcast que vincula, diálogos aleatorios mediante, dos talentosos ilustradores latinos: el argentino Ricardo Siri (Liniers para las masas) y el ecuatoriano-chileno Alberto Montt -autor del popular blog Dosis Diarias y mucho más.

Hay generosas dosis de algo que llaman “Stand-Up ilustrado”, notables invitados como Mariana Enriquez, Pedro Mairal, Ariel Winograd y Ezequiel Campa entre otros, y mucho ingenio y buen humor. El mismo que luego plasman, muchas veces sin la necesidad de las palabras, en sus tiras.

Las Raras podcast

Notable muestra de podcast documental que propone un tipo de crónica auditiva sobre protagonistas que mantienen vivo el latido social y político de nuestro continente. Creado, producido y narrado por la periodista chilena Catalina May, contiene crónicas, entrevistas y el tipo de registro que permite meterse dentro de cada relato.

Feminismo, medioambiente, arte, educación, género, amor, familia, maternidad, migración, derechos humanos y otros temas, pasan en cada capítulo a través de voces e historias que a veces no cuentan con el favor amplificador de los medios masivos pero que, aún así -y justamente aquí está el atractivo-, pero que deben oirse y conocerse.

Abro hilo

La voracidad literaria de la periodista Florencia Scarpatti (Metro 95.1, Telefé Noticias) encuentra aquí un canal de comunicación ideal con los autores, y de ahí, a los oyentes curiosos. Sus diálogos con escritores como Leila Guerriero, Fabián Casas, Rodrigo Fresán y Claudio Piñeiro por citar solo algunos de ellos, tienen el encanto de la conversación natural, nada impostada y mucho menos snob, que permiten acercarse a los mundos interiores de los creadores, sus influencias, obsesiones y pequeñas anécdotas de la vida cotidiana. Pero ante todo, “la literatura”, esa “conversación larguísima, infinita”, según la conductora de este podcast.

La biblioteca de Julio

Trailer La Biblioteca de Julio

Los libros que poblaron la biblioteca de Cortázar, hoy parte del patrimonio de la fundación española Juan March -donados allí por su viuda y albacea, Aurora Bernárdez en 1993-, son aquí reseñados en detalle. Textos de Alejandra Pizarnik, Edgar Allan Poe, Anaïs Nin y Julio Verne entre tantos clásicos y títulos de culto, son explicadas en detalle.

Es una excelente oportunidad para poder acercarse a esos libros que acompañaron y formatearon el gusto literario del extraordinario escritor porteño-parisino. El universo Cortázar es visto (y oído, como corresponde al formato) desde otro interesante punto de vista que nos acerca aún más a la comprensión de la grandeza de su obra.

La Voz del Estadio

Con formato semanal y de acuerdo a la palpitante actualidad del fútbol global -ese que tiene partidos todos los días y a cualquier hora en vuestras pantallas-, este podcast mexicano conducido por la periodista millenial Jimena Rodríguez Gálvez y el escritor Rodrigo Márquez Tizano se permite hablar de jugadores, entrenadores, hinchas, tácticas, penales no cobrados y expulsiones inmerecidas desde un punto de vista que, cabe pensar adrede, elude el vulgar lenguaje que atrona desde los medios masivos.

No se encuentra aquí el tipo de griterío histérico que hoy se asocia a la “polémica en el fútbol”, más bien hay una mirada apasionada pero reflexiva del fútbol y su influencia en cuestiones sociales, económicas y políticas que están asociados al apasionante juego.

