Javier Cercas denunciará a quienes lo acusaron de alentar la intervención militar en Cataluña: “Quieren que me calle o que me vaya”

Nicolás Stulberg 162

“Quieren que me calle o que me vaya. Y no me voy a callar ni me voy a marchar. Hay gente interesada en crear un clima de odio y guerracivilista. Y nuestro deber es impedirlo”, dijo el escritor Javier Cercas durante una entrevista con el diario El Mundo. Se refiere a dirigentes catalanes independentistas. Es que este año, publicó una nueva novela titulada Independencia, la continuación de Terra Alta y la segunda de una serie, todas situadas en Cataluña y corridas unos pocos años en el futuro, que tienen como marco el ambiente de pesadez y oscuridad que dejó en la sociedad la escalada independentista que comenzó en 2012 y derivó en la crisis de 2017, cuando se votó el referéndum para emancipar el territorio catalán de España y que siguió con la proclama del Congreso en la que se declaraba la independencia del país.

“El independentismo catalán no es un movimiento progresista, es profundamente reaccionario y antidemocrático”, dijo el autor español el domingo pasado en entrevista con Infobae Cultura. Los últimos días fueron agitados, por lo que, tras denunciar una campaña de “intimidación” por parte de dirigentes del separatismo catalán que lo acusaron de fogonear una intervención militar para frenar el desafío independentista en esa región española, advirtió que iniciará acciones legales para responder a las ofensas.

"Independencia" de Javier Cercas

La celebración del referendo por la independencia de Cataluña, que previamente había sido declarado ilegal y suspendido por el Tribunal Constitucional, marcó un punto de inflexión en un proceso que llevaba meses gestándose y cuyas consecuencias aún se sienten. “Dije cosas terribles: que la Tierra es redonda. Dije que España es una democracia plena, que el Rey no había organizado el golpe de Estado y que las élites económicas catalanas estuvieron al frente del procés”, relató con ironía sobre qué sucedió durante aquella entrevista en la televisión pública catalana.

A las pocas horas, por Twitter, la diputada de Juntos Por Cataluña, Cristina Casol cuestionó la participación de Cercas en TV3: “¿Qué hace en TV3 un promotor del levantamiento militar contra Cataluña? Esto no es libertad de expresión, es una televisión pública que da al fascismo una posición de privilegio”. En el marco de esa entrevista, el escritor también había repasado el contenido de su libro Anatomía de un instante, sobre el fallido golpe de Estado del 23-F de 1981, que dará lugar a una obra de teatro. “La verdad es que el golpe de Estado lo paró el Rey. No hay ninguna duda. La verdad es muy compleja. De Jordi Pujol no tenemos hoy buena opinión, pero de este señor no podemos decir que no fue un antifranquista real. Los seres humanos somos capaces de lo peor y de lo mejor”, analizó.

Javier Cercas (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Otra diputada del mismo espacio político, Aurora Madaula, salió a responderle: “Esta afirmación no se sostiene en ninguno de los trabajos históricos rigurosos sobre el 23F, al contrario. Pero claro, quizá Javier Cercas no quiere un análisis histórico, sino otra cosa”. A los cuestionamientos de los dirigentes se sumó una suerte de “campaña viral” en redes orquestada desde cuentas anónimas. Se difundía de forma descontextualizada un discurso pronunciado por Cercas en 2019 durante la conmemoración del Día de Extremadura, en el que sostuvo: “Cuando la vida pública, la política, se llena de pasión, aventuras, emociones, como nos ha ocurrido a los catalanes en los últimos años, échate a temblar o llama a la unidad del general”.

Aquel comentario del escritor estaba dirigido a Miguel Alcañiz, jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), presente en el público, para celebrar su rol en las catástrofes y no en referencia a una confrontación bélica. Cercas considera que los dirigentes catalanes pusieron sus palabras fuera de contexto para perjudicarlo y convocó a su abogado, Girona Carles Monguilod, para analizar cómo responderá de manera legal a lo que, según entiende, es un nuevo capítulo de “un clima de odio”.

Con información de Télam.





SEGUIR LEYENDO