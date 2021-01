Neil Young pidió “empatía” para los asaltantes del Capitolio

Neil Young

Empatía. Eso es lo que pidió el músico Neil Young a la sociedad con respecto a los ciudadanos que irrumpieron en Capitolio de Estados Unidos en Washington DC, la semana pasada.

Para el compositor canadiense las críticas que se realizan a los asaltantes del Capitolio son un error, debido a que refuerzan el principal objetivo de Donald Trump: polarizar al país.

Para el ex lider de Buffallo Springfield, estas personas son víctimas de esa doctrina, han sido manipulados, y consideró que solo a través de la empatía se puede alcanzar la reconciliación.

“Siento empatía por las personas que han sido tan manipuladas y cuyas creencias se han utilizado como armas políticas. Puedo estar entre ellos. Ojalá las noticias de Internet tuvieran dos caras. Ambos lados representados en los mismos programas. Las redes sociales, en manos de personas poderosas, influyentes, que amplifican las mentiras y las falsedades, están paralizando nuestro sistema de creencias, volviéndonos unos contra otros. No somos enemigos. Debemos encontrar un camino a casa”, escribió en su página web.

Grupos pro-Trump irrumpen en el Capitolio en Washington (Jason Andrew / The New York Times)

Young ha sido un asérrimo crítico de Trump durante todo su mandato. La confrontación principal vino de la mano del uso político que Trump dio a sus canciones durante una serie de mítines. El artista demandó al entonces presidente, pero la causa fue desestimada por la justicia. Entonces, readaptó su tema Looking for a Leader (de su álbum de 2006 Living With War) para ridiculizarle.

Además, en su nuevo mensaje, aseguró que Trump “ha traicionado al pueblo, exagerado y amplificado la verdad para fomentar el odio”.

“El resentimiento hacia el Partido Demócrata entre los insurrectos en el Capitolio era desenfrenado. No necesitamos este odio “, escribió. “Necesitamos discusión y soluciones. Respeto por las creencias de los demás. No odio… Con las redes sociales, los problemas se convierten en armas psicológicas y se utilizan para acumular odio en apoyo de un lado o del otro. Esto es lo que Donald J. Trump tiene como legado“.

En su comunicado, también señala que “algunas de las personas que asaltaron el Capitolio eran policías, y se les facilitó una entrada pacífica mostrando sus insignias. Me sorprendió ver ondear la bandera confederada dentro de la cámara, la destrucción y la falta de respeto. Pero sobre todo me sentí mal por la gente”.

Un seguidor de Donald Trump, identificado como Richard Barnett, se sienta en el escritorio de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, luego de irrumpir en el Capitolio estadounidense durante protestas el 6 de enero, en Washington (Estados Unidos). EFE/ JIM LO SCALZO

También criticó el “doble estándar” que vio entre las fuertes represiones contra los manifestantes Black Lives Matter en Washington en 2020, con respecto a como las fuerzas de seguridad actuaron durante el atropello democrático al Capitolio: “No hay lugar aquí para la Supremacía Blanca. Las personas se necesitan unas a otras para ser verdaderamente libres. El odio nunca encontrará la libertad”.

Durante la campaña presidencial de 2020, Young inicialmente respaldó a Bernie Sanders, pero también expresó su apoyo a Joe Biden después de que ganó la nominación demócrata, diciendo que Biden devolvería “compasión y empatía” a la Casa Blanca.

La carta aparece tras el despido del músico Ariel Pink de su discográfica por haber asistido a la manifestación, lo que ha generado un fuerte debate en el mundo de la música sobre si es lícito marginar a un artista por sus ideas.

La semana pasada, Young vendió una participación del 50% en todo su catálogo de composición a la editorial Hipgnosis por una tarifa no revelada que se cree que ronda los 150 millones de dólares.

