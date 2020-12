La belleza del día: “Presentación”, de Dana Schutz

"Presentación" (2005) de Dana Schutz

I

A veces sólo se trata de inventar. ¿Qué otra cosa puede hacer un artista visual más que imaginar? Luego, sí, todo se vuelca a la técnica, al soporte, a la obra. Dana Schutz reconoce que sus pinturas “no son específicamente narrativas”, sin embargo necesita inventarse la información que complete lo que va a pasar. ¿Y qué pasa en este cuadro de 2005 titulo Presentación?

Hay una figura sobre una tabla que está a punto de ingresar a la tumba, al pozo de tierra que se ve debajo. Alrededor hay una enorme cantidad de gente que observa con notable atención. La figura está completamente mutilada pero su rostro no tiene huellas del horror. Al contrario, pareciera haber paz: los ojos entrecerrados y una leve sonrisa como si estuviera mirando y diciéndole algo al espectador.

Se dice que Presentación es un trabajo basado en los cuerpos de los soldados estadounidenses muertos que regresan de la guerra en Irak y Afganistán. Que Schultz buscó dar cuenta de la invisibilidad que sufren estos soldados ya muertos y sus familias dado que hay una prohibición militar en los medios de fotografiarlos. Esa es una interesante lectura. Aunque a simplemente vista las interpretaciones pueden ir hacia cualquier lado.

II

Dana Schutz nació en 1976 en Livonia, Michigan, un suburbio de Detroit en los Estados Unidos. Su madre era profesora de arte en una escuela secundaria y pintora aficionada y su padre era consejero de escuela. No tuvo hermanos. Se graduó en 1995 y en 1999 ingresó en el Instituto de Arte de Cleveland. Luego se fue a vivir a Norwich, Inglaterra, a seguir formándose.

Con el tiempo logró constituir un estilo sólido y llamativo que une dos universos en apariencia inconexos: colores llamativos y formas cuasi infantiles con escenas y significados de un dramatismo y violencia sin precedentes. Esta obra que se encuentra en el Modern Museum of Art (MoMA) de Nueva York es un clarísimo ejemplo. Allí vive ella, en el barrio de Brooklyn. Allí tiene su estudio, su rincón en el mundo. Allí crea estas inquietantes obras de arte.

III

Una de sus obras estuvo en boca de todos en 2017. Se titula Trump bajando una escalera mecánica. Efectivamente, el ahora ex Presidente de Estados Unidos desciende por una escalera con ojos saltones. Se subastó por casi un millón de dólares hace meses. “Realmente no hago pinturas de súper tópicos, pero quería tener ese momento de suspenso, cuando sabes que algo va a suceder y no hay nada que puedas hacer para detenerlo”, dijo Schutz en una entrevista con el New Yorker.

¿Qué ocurrirá cuando Trump baje de esa escalera mecánica? Hoy, tres años después de esa pintura, ya bajó y todos completamos la escena.

“Dana Schutz es una de las pintoras más importantes de su generación y nunca ha rehuido temas desafiantes o candentes”, dijo Robert Manley, vicepresidente de Phillips, la casa de subastas. La obra abarca “una vertiginosa variedad de política, historia del arte y arte pop”, agregó.

Esas controversias le sientan bien. En Ataúd abierto representa al adolescente negro Emmett Till que fue torturado y linchado en 1955. Controversias de todos lados. La artista, que es blanca, fue acusada por activistas de explotar la historia negra. La pintura permaneció en exhibición, pero Schutz dijo que no la vendería.

IV

Presentación fue adquirida por el MoMA. Sin dudas es una de las mejores obras de Schutz. Polémica, controversial, violenta, hermosa, inquietante, molesta, histórica, universal. Es una obra que queda en la retina de todos los que la vieron en el museo, pero también de quienes la observan desde la pantalla de la computadora o del celular. Como vos.





