Viernes 6 de noviembre: 6 actividades online para disfrutar en casa

Camerata Argentina de Guitarras presenta su video grabado en vivo en el Centro Cultural Kirchner

“Acerca del cielo, el aire y la sonrisa”, del compositor cubano Leo Brouwer, será presentado este viernes a las 20:00 a través de su canal de Youtube.

El video fue grabado en vivo, con la presencia del compositor, en el concierto homenaje realizado en el año 2017 en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner.

Puede verlo en este enlace.





Una propuesta coral para iniciar el fin de semana de la Biblioteca del Congreso de la Nación

La Biblioteca del Congreso de la Nación propone para el fin de semana una serie de conciertos corales, como parte de las actividades culturales que viene manteniendo de manera virtual desde el comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia del COVID19.

Las citas virtuales inician este viernes 6 de noviembre a las 18:00 con el cuarto concierto del Ciclo Música y Voces en la Biblioteca 2020.

Estarán online por www.bcn.gob.ar el coro anfitrión de la BCN, dirigido por Pablo Zartmann, que abrirá la velada. Y a continuación otras agrupaciones invitadas como el coro de cámara de la Asociación Dante Alighieri de Bahía Blanca, que dirige Pablo Muñoz Barra; y el Ensamble Vocal Di Tella (Universidad Torcuato Di Tella), bajo la dirección de Juan Camilo Stafforini.





Cultura de la Ciudad presenta dos opciones para este viernes

En noviembre se suman más proyectos de danza independiente a la vida cultural de la Ciudad que se encuentran un nuevo espacio de circulación en el contexto actual, de manera virtual, y cuentan con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de Prodanza , el programa de financiamiento de Impulso Cultural, que potencia y alimenta al sector.

“La gravedad no espera”, que cuenta con el proyecto apoyo de Prodanza (2019), es un evento que reúne la presentación vía streaming de dos films vinculados al universo de la danza: el work in progress del largometraje “La gravedad no espera”, dirigido por Patricia Bova. Es un trabajo documental centrado en la obra de la coreógrafa Viviana Iasparra.

Además, se podrá ver el cortometraje “Lo repetís hacia adentro con la fuerza de un trueno”, de las directoras Luciana Foglio y Luján Montes; un trabajo colaborativo filmado en super 8, que explora tensiones y límites en el sentir de los cuerpos. Estrena este viernes y permanecerá online hasta las 20:00 del 9 de noviembre. Entradas a la gorra virtual vía Alternativa Teatral.

También puede ver Clásica y Moderna, una obra que aporta en la constante búsqueda y reflexión de la identidad, como pueblo, como argentinos. Viene a dejar expuesta nuestra construcción como individuos y sociedad y por consecuencia nos reafirma en nuestra identidad artística. Organizada por La Popular Compañía de Danzas, Clásica y Moderna obtuvo apoyo de Prodanza en la convocatoria 2020. Estreno viernes 6 de noviembre a las 21:00 y permanecerá online durante 24 horas en la Plataforma Espacio Teatral Hasta Trilce, a través de Alternativa Teatral.





“El Festivalón. La cultura no se detiene” en la Biblioteca del Congreso

En un año marcado por la pandemia, se realizará desde este viernes hasta el 29 de noviembre un gran evento virtual que suma las particularidades de cada espacio para lograr un encuentro simbólico y cultural para afirmar que la cultura no se detiene.

El Festivalón se realizará los viernes, sábados y domingos del mes de noviembre. Todas las charlas, conferencias y películas pueden verse a través del Canal de YouTube de la Biblioteca Nacional.

Participan espacios, ferias y festivales, entre ellos: el Encuentro Internacional de Literatura Fantástica, Córdoba Mata, Rosario Negra, Festival Azabache, Rastros: Observatorio Hispanoamericano de Género Negro y Criminal, Feria del Libro de Villa Mercedes, PoesíaVa, San Juan En-Pluma, Coliseo de Poesía y el festival La otra Mirada de cine documental.

Este viernes a las 17:00, tendrá lugar la conferencia inaugural “Pensar Argentina desde el género negro", de Mempo Giardinelli”. El cronograma continuará de la siguiente manera:

-18:00 Las mujeres de la literatura negra: Marta Fernández, Gabriela Saidón y Laura Rossi.

-19:00 La literatura frente a la crisis del capitalismo: David Knutson, Gustavo Forero y Mirian Pino.

-20:00 Variaciones en negro: Luis Gusmán y Juan Sasturain.

-21:00 Desde el estanque, charla interpoética con Lisandro Gallo, Natalia Pola Gómez, Pablo Gúngolo y Juan Fernando García.





“Taquionica Percepción emotiva” en MUNTREF virtual

Captura del video El Fin del mundo,de Graciela Taquini.

Este viernes 6 de noviembre a las 19:00 se realizará “Taquionica / Percepción emotiva”, un diálogo de Pablo La Padula con Graciela Taquini, artista y curadora, pionera en el video arte argentino. Gratis y a través de Zoom, en Laboratorio de Ideas, con inscripción previa en muntrefarteynaturaleza@untref.edu.ar

El video ha sido utilizado como estrategia de registro tanto en el campo de las ciencias biológicas como en las humanísticas respondiendo a una doble necesidad de objetividad y por el poder de resolución donde el ojo desnudo mengua su eficacia. Desde el campo del arte, en un nuevo encuentro del LABORATORIO DE IDEAS analiza cómo el video en tanto instrumento de registro puede ser utilizado más allá de su posible idea de verosimilitud como medio de documentación para transformarse en un posible soporte para diseñar una etnográfica cartografía de la emocionalidad de las personas de su época.





Astor 2020, la historia continúa: 11 compositores, 1 disco y el tango de hoy

Astor 2020, la historia continúa es un disco de música original que pretende escribir una nueva página del tango actual. Once compositores y sus formaciones estables grabaron durante el mes de febrero del 2020 las obras que responden a la pregunta ¿qué es el tango para vos hoy?

Adam Tully, productor artístico, junto con Ramiro Gallo, Agustín Guerrero, Los púa abajo, Exequiel Mantega, Bernardo Monk, Pablo Murgier, Shino Ohnaga, Fernando Otero, Adrián Ruggiero y Martín Sued continúan la obra célebre de Piazzolla “La histoire du tango” a través de la cual el maestro narró las distintas etapas del género.

Puede escucharlo en este link.





SEGUÍ LEYENDO:

Isabel Allende: “Trump hará todas las trampas que pueda para quedarse con el poder”

Reabren cuatro museos porteños: sus propuestas durante el fin de semana

La industria del libro pide ser incluida en la nueva fase del programa ATP para no cerrar