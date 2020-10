Sábado 24 de octubre: 8 actividades online para disfrutar en casa

Presentación del libro “Hasta ser Victoria”, de Victoria Montenegro

Este sábado desde las 18 horas, Victoria Montenegro estará presentando su libro, acompañada por el comunicador y sociólogo Claudio Villarruel y la editora de Marea Editorial, Constanza Brunet. Se podrá ver desde el Facebook de Victoria Montenegro y desde el canal de YouTube de Marea Editorial.

El libro fue prologado por Estela Barnes de Carlotto y Horacio Pietragalla.

La autora fue una de los 500 bebés que la dictadura hizo desaparecer. La mayor parte de ellos continúa desaparecido. Ella, al igual que otros 130 niños y niñas, pudo recuperar su identidad luego de un largo, penoso, contradictorio y finalmente liberador proceso.

“Tardé siete años, desde el día en que me dieron el resultado del Banco Genético, en poder decir mi nombre”, escribe Victoria y testimonia otro de los espacios por donde avanzó el Terrorismo de Estado: la identidad. No solo en el aspecto más abstracto de una sociedad acéfala de símbolos patrios, sino en lo concreto de desconocer el propio origen y el nombre de nacimiento.





Inauguración virtual de Nicanor Aráoz: Sueño sólido en el marco de “Los museos iluminan”

(foto Guido Limardo)

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, presenta la exposición individual de Nicanor Aráoz: Sueño sólido, que se inaugurará de manera virtual este sábado 24 a las 18:00 mediante un recorrido en vivo por la sala.

Esta acción se enmarca en el festival Los museos iluminan, organizado por RAME, en el que el museo participa con una programación de tres días que se acompañará con la apertura de su tienda al público y del café desde la vereda de Avenida San Juan 350.

Puede verlo en este link.





Keith Richards estrena un nuevo video de “Hate it when you leave”

Keith Richards estrena un nuevo video de su clásico de 1992, “Hate It When You Leave” perteneciente a su segundo álbum solista aclamado por la crítica, Main Offender, dirigido por Jacques Naudé. El video retrata que la sencillez de la vida es lo más bello del mundo y rinde homenaje a las personas y los lugares que uno ama, especialmente en un momento en que la familia, los amigos y los amantes se han mantenido distanciados.

Este videoclip celebrar el lanzamiento exclusivo en vinilo rojo que incluye, además de “Hate It When You Leave”, la rareza "Key To The Highway que solo se lanzó en la versión japonesa del álbum Main Offender.

Puede ver el video este enlace.





Autodefensa y neoliberalismo: Conferencia de Elsa Dorlin y concierto de Ana Tijoux, en la Criatura-20

Este sábado a las 16:00, en cooperación con la Embajada de Francia en Buenos Aires, el Institut Français d’Argentine, el Centro Franco Argentino y el Instituto Francés de Chile, “La Criatura-20” presenta la conferencia “Autodefensa y Neoliberalismo” de la filósofa francesa Elsa Dorlin.

“La Criatura” es un evento bienal organizado por la Asociación Creando Redes Independientes y artísticas. Se alimenta del contexto para desplegar una programación que incluye performances, intervenciones artísticas, conferencias y conversatorios, entre otras actividades. En esta segunda edición, debido al COVID-19, imagina e interpela la #NuevAnormalidad creando un formato multiplataforma web, público y gratuito durante los meses de julio - noviembre de 2020.

Para participar puede inscribirse en este enlace.





Primer Club de Jazz Latinoamericano presenta conciertos exclusivos online

Cada sábado, puede disfrutar de una nueva banda de jazz. Este sábado a las 21:00, se presenta Bayres La Piñatera plays Louis Armstrong en vivo desde Jazz Voyeur.

El grupo selecciona para la ocasión lo mejor del repertorio de Satchmo, piezas originales y composiciones donde Louis dejó su sello para siempre. No faltarán clásicos de Fats Waller y Hoagy Carmichael entre otros.

Puede comprar sus tickets en JazzOnline.Club





Exposición internacional de fotografía en formato virtual en el Museo de la Cárcova

Este sábado a las 11:00, el Museo de la Cárcova y la Universidad Nacional de las Artes inaugura En pausa, exposición internacional de fotografía en formato virtual que reúne 240 fotos y una serie de videos de fotógrafos de Europa, Oceanía, Asia, África, Latinoamérica y América del Norte.

Con curaduría de Elda Harrington y Silvia Mangialardi, la muestra, que se presentará en forma simultánea en la plataforma del festival internacional de fotografía PhotoVisa (Rusia), condensa a nivel global las experiencias y nuevas prácticas sociales que impone el coronavirus Covid-19 y la vida en pandemia.

Hay fotografías y videos que sorprenden, interpelan, maravillan o golpean (como el video de una mujer con coronavirus que no puede proteger a su hija de un padre monstruoso). Es un caleidoscopio único que nos acerca a la mirada sobre el coronavirus de fotógrafos consagrados y emergentes.

La exhibición podrá verse a las 11:00 en este enlace y en el Instagram del museo.





El trovador Fernando Montalbano realiza un tributo a Luis Eduardo Aute

En el homenaje al cantautor español interpretará una selección de canciones cuya autoría pertenece al gran artista y será por transmisión en vivo desde su fan page, en este enlace.

Puede verlo, con entrada voluntaria, este sábado a las 17:00, hora de Argentina; a las 15:00, en México y Colombia; a las 17:00 en Uruguay y Chile; y a las 22:00 en España.





El Ciclo Debates “El oficio de escribir” cuestionará este sábado sobre ¿Pagar por editar un libro?

En este segundo encuentro, indagarán las distintas inquietudes y problemáticas que pueden atravesar tanto a escritoras y escritores noveles como a los de larga trayectoria. ¿Qué pasa cuando tenemos un manuscrito listo y queremos publicarlo? ¿Esperamos a que una editorial se interese por nuestra obra o pagamos por publicarla?

En busca de esas respuestas, Natalia Zito y Luis Mey conversarán sobre ¿Pagar por editar un libro? con la moderación de Gastón Fiorda.

La cita es este sábado 24 de octubre, a las 18:00, en modalidad virtual, vía Zoom. Para participar puede completar el formulario.





