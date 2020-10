Hoy empieza el Filba 2020: charlas, talleres, películas y mucha literatura

Algunos de los autores extranjeros que participan del Filba 2020

Es un año raro el 2020. ¿Quién hubiera dicho que los festivales de literatura y todos los eventos culturales deberían hacerse vía streaming? El Filba aprovechó la oportunidad para extender las actividades y la lista de invitados internacionales. Desde hoy hasta el 24 de octubre, hay una imponente grilla de actividades que, con la unificación excepcional entre el Filba y el Filbita, está pensanda para lectores de todas las edades.

Serán nueve días con más de 40 autores internacionales y más de 100 argentinos en más de 100 actividades entre talleres, conciertos, lecturas, entrevistas, performances, películas y acciones virtuales. Hoy a las 20, Joyce Carol Oates, una de las voces más poderosas e inquietantes de la literatura estadounidense, abrirá el festival con una conferencia sobre la literatura y su capacidad permanente de transformación.

Entrevistas

Autores de distintas partes del mundo participarán en el festival. Las entrevistas, encuentros íntimos y duraderos, son las joyas del festival. La primera es mañana, sábado 17 a las 20 horas. El escritor rumano Mircea Cărtărescu, autor de Soleinoide y uno de los nombres siempre presentes en las lista de candidatos al Premio Nobel, dialogará con Lala Toutonian para indagar sobre las ideas más importantes que recorren su extensa obra: el vínculo con lo real, el peso de lo onírico, la imposibilidad de abarcarlo todo, y el constante esfuerzo de intentarlo.

El lunes 19 a las 20 Natalia Trzenkom entrevistará a Nic Pizzolatto, autor de los relatos de La profundidad del mar amarillo, la novela Galveston, y creador y guionista de la serie True Detective, una de las series que mejor retrató la silenciosa violencia del sur de Estados Unidos. El martes 20 a las 20 la antiguana Jamaica Kincaid, cuya obra está atravesada por el desapego emocional de su familia y su territorio y la opresión colonial de Antigua y Barbuda, charlarán con Valeria Tentoni.

El miércoles 21 a las 20 el británico M.J. Harrison, uno de los autores más representativos del new-weird, conversará con la autora Mariana Enriquez sobre sus obsesiones literarias, y cómo fue modificando su escritura a lo largo de su obra. Y el jueves 22 a las 20 la novelista y ensayista neoyorkina, Siri Hustvedt, galardonada con el premio Princesa de Asturias en 2019, recorre parte de su obra y reflexiona sobre el contexto actual de su país, de la mano de Eugenia Zicavo.

El último día, la encargada de cerrar el festival el sábado 24 a las 20 horas: Vivian Gornick, entrevistada por Tamara Tenenbaum. Nacida en El Bronx, Nueva York, en 1935, Gornick es una periodista, escritora y activista estadounidense considerada una de las voces más destacadas en los años 70 de la segunda ola feminista de Estados Unidos. ¿Cómo re-habita el espacio, en plena pandemia? ¿Cómo percibe y piensa el feminismo hoy, habiendo militado muy activamente? ¿Qué quedó, qué se transformó? Gornick ensayará algunas respuestas.

Algunos de los autores argentinos que participan del Filba 2020

También están las entrevistas a dos autores. Una de ellos se realizará el domingo 18 a las 17 horas bajo el título “Las malas lenguas” donde Svenja Becker y Camila Sosa Villada charlarán con Paola Lucantis. Otra es el viernes 23 a las 20 horas donde Flavia Pitella dialogará con Mathias Enard y Rodrgio Fresán.

Clases magistrales

Entre las actividades, están las clases magistrales. En total, son cinco. La primera, que es arancelada, la dará mañana, sábado 17 a 10 horas, el reconocido cronista de The New Yorker Jon Lee Anderson. Hará un recorrido por su extensa carrera para sondear en las dificultades principales en las que se puede encontrar un cronista cuando debe hacer confluir su experiencia personal y el rigor periodístico. El título es “Entre la mirada propia y la pública”.

La segunda es el lunes 19 a las 18 y será gratuita. Está a cargo de Guillermo Arriaga, considerado como un “dramaturgo de cine” y reciente ganador del Premio Alfaguara con su novela Salvar el fuego, hará un repaso de su obra tanto audiovisual como literaria, compartiendo su recorrido como lector y contando cómo finalmente todo lo que hace está atravesado por la literatura. La tercera es el jueves 22 a las 14 horas bajo el título “La poética de la infancia” y será dictada por Yolanda Reyes. Esta actividad es arancelada.

Guillermo Arriaga

La cuarta y última es el viernes 23 a las 11 de la mañana. La imparte Nic Pizzolatto, escritor que ha sabido construir una literatura que cruza la sordidez con la poesía, lo brutal con lo lírico. En esta clase (que será impartida en inglés sin traducción y con un arancel) explicará cuáles son las herramientas que la literatura le aporta en la actualidad a las narrativas audiovisuales.

Filbita

Dada las circunstancias, e intentando aprovechar al máximo la situación, el Filbita se unificó de forma excepcional al Filba formando un gran festival para todos los públicos. Pero, ¿qué hay de las actividades pensadas específicamente para los más chicos? Son muchas. Por empezar, los talleres. La mayoría ya ha cerrado la inscripción, pero aún quedan los dedicados a niños pequeños y bebés.

El francés Laurent Moreau y el australiano Oliver Jeffers formarán parte del ciclo “Autores en prisma”. El primero, lo hará el sábado 17 a las 19 horas y el segundo será el viernes 23 a las 19 horas. Jeffers, además, tendrá una entrevista dibujada con la argentina Isol el sábado 24 a las 15 donde ambos compartirán un lienzo común en el que improvisarán ilustraciones en vivo.

Además, dentro del Filbita habrá un diálogo entre Heinz Janisch y Laura Wittner moderado por Virginia Ruano. Será el domingo 18 a las 18 horas y lleva por título “La poesía y el artificio literario”. Además, la clase ya mencionada de Yolanda Reyes, ganadora del prestigioso Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil que es el jueves 22 a las 14 con remunerción.

Películas

La literatura no está sólo en los libros. El Filba propone acercarse al mundo de las letras desde el cine con la proyección de varias películas. La primera será el sábado 17 a las 23: Invernadero (2010) de Gonzalo Castro, cuyo protagonista es el escritor mexicano Mario Bellatin que tiene una particularidad: es manco. Al día siguiente y en el mismo horario: Zurita, verás no ver (2018) de Alejandra Carmona Cannobbio y Eduardo Lobos, un documental sobre la viuda y la obra del poeta chileno Raúl Zurita.

El lunes 19 a las 23 llega Este sitio inmundo, una película de Agustina Paz Frontera que cuenta la historia de la revista Cerdos & Peces, que existió en Buenos Aires entre 1983 y 2004. Un lector fanático, Huguito, describe con nostalgia los años del auge de la revista, la segunda mitad de la década del 80, y especialmente su vínculo con el alma máter de La Cerdos: el revoltoso Enrique Symns. Y el martes a las 23, se proyecta el corto Cómo hablar con Lorrie Moore / How to talk to Lorrie Moore, de Majo Moirón.

El miércoles al mismo horario: Beatriz Portinari. Un documental sobre Aurora Venturini, la película de Agustina Massa y Fernando Krapp que realizaron en 2013 cuando la escritora platense aún vivía. Murió en 2015, a los 92 años. El film que cuenta con el protagonismo de Aurora Venturini, pero también con las participaciones de María Laura Fernández Berro, Carlos Alberto Mancuso, Haydée Bambilli y Elba Alcaraz de Porro. Además, la narración de Rosario Bléfari.

"Beatriz Portinari. Un documental sobre Aurora Venturini"

El jueves 22 a las 23: 327 cuadernos (2015). Es una película de Andrés Di Tella sobre los diarios de Ricardo Piglia: un registro de 50 años de vida en 327 cuadernos idénticos de tapas negras de hule guardados en 40 cajas de cartón que representan casi 20.000 días registrados. El archivo de una vida. Los diarios son también una cápsula de tiempo de medio siglo de historia Argentina, desde el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955 hasta las experiencias guerrilleras de los años 70 y más allá, hasta el difícil presente personal que vivía desde 2014, cuando se le diagnosticó Esclerosis lateral amiotrófica.

La última proyección es al día siguiente, el viernes a las 23, que se estrena Catálogo, personas narradas por escritores de Diego Bliffeld y Javiera Pérez Salerno. ¿De qué trata? Cinco personajes reales y cinco historias de ficción moldeadas por cinco autores. Pedro Mairal, I Acevedo, Fabián Casas, Romina Paula y Mauro Libertella son los que imaginan quiénes son y qué piensan cada uno de esos personajes, narrando con su propia voz cada historia, completando este experimento entre cine y literatura.

Paneles

Entre las mesas online está “Entre lenguajes”, dedicada a hablar de la traducción. Conversan Matías Battistón, Eduardo Stupia, Victoria Zotalis, Morena Pozo y Ramiro Luengo. Cada traductor seleccionará un poema, lo traducirá, se lo pasará a un artista plástico y a una compositora respectivamente para que cada uno lo traduzca a su propio lenguaje. Es el viernes 17 a las 17 horas. Modera Malena Rey.

El marte 20 a las 18 los autores Andrés Barba, Inés Garland y Ariel Dillon, con la moderación de Gabriela Adamo, se refirirán a los los escritores que a su vez son traductores. ¿Cómo se transforma la escritura propia de un autor luego del ejercicio de inmersión en una voz ajena, al traducir? ¿Cómo es la simbiosis entre estas dos actividades cuando son llevadas a cabo por la misma persona? El título de esta actividad es “Traductor que escribe, escritor que traduce”.

Joyce Carol Oates y Vivian Gornick: apertura y cierre del Filba 2020, respectivamente

Y el miércoles 21 a las 18 horas, los escritores argentinos Juan José Becerra y Ariana Harwicz, y la autora española Cristina Morales conversarán sobre cómo el corrimiento de lo que se puede decir y mostrar en la literatura en particular y el arte en general. ¿Cómo perciben hoy los autores esa libertad intrínseca que tiene el acto de escribir? ¿Con qué reticencias se encuentran? ¿La incorrección política puede correr el riesgo de convertirse también en una pose? Lleva título “Decir lo indecible” y modera Luciano Sáliche.

Bonus tracks

Hay muchas, muchísimas actividades que no están en este resumen, pero para hacerse una idea de lo ecléctico que es este festival basta con mencionar que el domingo 18 a las 20 Sharon Olds, la gran poeta norteamericana, tal vez una de las voces que más sabe hacer confluir la lucidez y la ternura de lo cotidiano y lo íntimo, leerá una selección de sus poemas.

O una de las tantas performances que se realizarán en los nueves días del festival. El último día, el sábado 24 a las 22 horas, se realizará “Pongamos por caso” cuya idea, dirección y puesta en escena están a cargo de Alejo Moguillansky y Rafael Spregelburd con las colaboraciones de Ian Barnett, Manuela Cherubini, Frances Riddle, Rodolfo Prantte, Ariel Dillon, Javier Marra y Svenja Becker. Sólo se adelante que habrá humillaciones: poéticas intraducibles, colonialismos culturales, autoridades espurias, remuneraciones insólitas.

El cronograma completo de actividades, en esta nota.





