La belleza del día: “La niña junto al lirio”, To Ngoc Van

“La niña junto al lirio” (1943), To Ngoc Van. Oleo sobre lienzo, en colección privada

Su cabeza descansa sobre su brazo mientras mira fijo a la flor. Hay un aire de tristeza, de melancolía en La niña junto al lirio, del vietnamita To Ngoc Van, quizá una de las pinturas más importantes del país asiático y cuyo destino se convirtió en una cuestión de Estado.

To Ngoc Van fue un artista destacado de principios del siglo pasado, un buscador de horizontes que quiso que el arte de su país traspasara las fronteras. De hecho, junto a Nguyen Gia Tri, Nguyen Tuong Lan y Tran Van Can, forma parte del grupo que dio paso a la pintura moderna en su país y fue el primero en pintar al óleo.

Creció en la pobreza y abandonó su formación educativa para ser artista. Gracias a su talento natural aprobó el examen de ingreso al Indochina Fine Arts College, perteneciendo a la primera generación de la escuela. Al principio su obra era netamente paisajística, aunque luego comenzó a realizar muchas obras de mujeres jóvenes, como en este caso., para luego expandir sus temas como los soldados que pintó en sus últimos días.

Entonces Vietnam estaba bajo dominio francés, por lo que pudo participar de la Exposición Colonial de París de 1931, donde ganó la Medalla de Oro. Escritor y crítico de arte, en La niña junto al lirio retrata a una mujer joven con un ao dai blanco, vestido típico de su país, junto a un jarrón de lirios del mismo color. La obra quiso ser comprada por unos japoneses tras una muestra de 1945, pero el pintor se negó ya que deseaba que se quedase en su país.

La modelo es la señora Sau, la musa más importante de pintura vietnamita, que también fue inmortalizada en otra obra del artista, La mujer con el loto, como por otros artistas: los ya nombrados Can y Tri y por Luong Xuan Nhi.

To Ngoc Van murió, en 1954, en los últimos días de la I Guerra de Indochina, que le dio la independencia a su país, mientras pintaba las celebraciones, tras la explosión de una bomba aérea francesa. Le fue dado el título de Mártir.

Durante aquel periodo de guerra, la obra permaneció en la casa de un profesor del artista, pero tras la caída francesa pasó a ser propiedad del famoso coleccionista Duc Minh, quien en 1965 cedió toda su colección al Museo de Bellas Artes de Vietnam con una condición: Establecer un stand de exposición independiente, indicando claramente que eran una donación, práctica habitual hoy en día. Sin embargo, el espacio rechazó la propuesta por considerarla burguesa.

El Museo, por su parte, le pidió al pintor Nguyen Van Thien que hiciera una réplica, que permaneció colgada como si fuera la original hasta 1990 cuando se descubrió la estafa. Cuando el coleccionista Minh murió en 1983, su acervo se dividió entre sus hijos y salió a subasta.

El hijo del pintor, el también artista To Ngoc Thanh, intentó hacer público el asunto: La obra iba a salir del país, pero su pedido cayó en oídos sordos y en el desinterés de la prensa. No hubo ofertas para que no sucediera. Dicen que en el caso del Bellas Artes fue así porque una regulación de entonces solo le permitía ofertar hasta USD 2.000 por cualquier obra. Así, la pieza zarpó con destino a una colección privada, donde hoy permanece oculta de los ojos del mundo.

