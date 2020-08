La belleza del día: “Dama con sombrero amarillo”, de Norman Lewis

“Chica con sombrero amarillo” (1936) de Norman Lewis

I

Una mujer joven, tal vez adolescente, de vestido blanco con cuello, está sentada sobre lo que parece ser la vereda de una calle. Cruzada de piernas y con la mano izquierda sosteniendo su rostro —¿una expresión de resignación, de cansancio, de impaciencia?— se esconde bajo un gran sombrero amarillo de paja. Es una postal simple, casi cubista, con colores muy vivos que hacen resaltar el tono de su piel.

La modelo de esta obra es negra, por supuesto, afroamericana, como también lo era su pintor. Norman Lewis pintó este cuadro en 1936, en lo que podría denominarse su etapa temprana, y lo tituló Chica con sombrero amarillo. No hay ambiciones en cuanto a la interpretación de la obra. Es una postal cotidiana de la comunidad negra en Estados Unidos, totalmente invisibilizada por entonces.

Lewis nació en Nueva York el 23 de julio de 1909 y murió a los setenta años. Creció en el barrio de Harlem y de chico mostró un gran interés por el arte y la cultura. Leía muchísimo y tenía los ojos bien abiertos respecto de las injusticias que padecían sus amigos, vecinos y familiares en un país racista. De adolescente trabajó en cargueros oceánicos y viajó muchísimo. Hasta que llegó el arte. Ya era adulto.

II

Cuando entró en la Universidad de Columbia quedó impactado con la artista Augusta Savage. No sólo fue una gran influencia para él, también le proporcionó un estudio en su Centro de Arte Comunitario de Harlem. Fue entonces que empezó a participar en proyectos de arte colectivo de la Work Progress Administration junto a artistas como Jackson Pollock.

¿Qué cosas, objetos, paisajes, escenas podía pintar? A su comunidad: en Meeting Place, una charla en el mercado; en Dispossessed, un desalojo; en Jazz Musicians, una representación del bebop de Harlem; en Untitled (Card Players), un juego de cartas. Pintaba lo que veía. De esa época es Chica con sombrero amarillo, una de las primeras obras.

Luego mutaría al arte abstracto y sería un gran representante del movimiento. Aunque no le fue fácil. La discriminación que sufrió por parte de galeristas, merchantes, albaceas, incluso de los propios artistas, hizo que siempre esté en segundo plano. Fue una etapa muy productiva: The players, Arrested Fractions, Ebb Tide, After Dawn y Reflections II son algunas de sus obras que llevan nombre; la mayoría son “sin título”.

III

Lewis dijo que luchaba por expresar el conflicto social en su arte. Lo hizo siempre. Sobre todo al principio, cuando se dedicó a la figuración, pero también en su etapa abstracta. Al fin de cuentas era un artista afroamericano en un mundo racista haciendo obras realmente bellísimas con técnicas muy innovadoras para su época y con una intensidad impecable.

Junto a Charles Alston, Romare Bearden y Hale Woodruff fundó Spiral, un grupo de artistas y escritores que se reunían regularmente para “hablar sobre el potencial de artistas negros para comprometerse con asuntos de lucha e igualdad raciales a través de su trabajo”. Tuvo una corta duración pero logró visibilizar a los afroamericanos y sembró conciencia en el mundo del arte.

Chica con sombrero amarillo, la pintura que aquí presentamos, es un óleo sobre arpillera pintado en 1936 que hoy se encuentra en la Galería Michael Rosenfeld en Nueva York.





