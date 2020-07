Domingo 19 de julio: 5 actividades online para disfrutar en casa

Teatro: Adela está cazando patos

Hoy a las 18 horas, se realiza Adela está cazando patos, obra de Maruja Bustamante en el Espacio Callejón con las actuaciones de Diego Benedetto, Héctor Bordoni, Julian Chertkoff, Luis De Almeida, Yanina Gruden, Bárbara Massó y Paula Schiavon.

¿De qué se trata? Adela vuelve porque algo tiene que volver a empezar. Adela vuelve de luto, ya no chacarera, ya no verde fucsia y celeste. Vuelve negra. Es que el gringo Talavera ha muerto. En Formosa su familia espera el cuerpo para ser sepultado. Él, como un aparecido de la siesta, se presentará ante su hija mayor y la desafiará a que investigue las dudosas circunstancias de su muerte. El aire se enrarece y vuelve la hora de la siesta un lugar inquietante. El calor agota los cuerpos que buscan alivio. Los hermanos no serán unidos; el agua podrá refrescarlos, pero es un espejo traicionero para el corazón.

Es una producción a la gorra virtual que se puede acceder por Alternativa pagando desde $50 en este link.

Una charla con Laura Montero Plata sobre Studio Ghibli

Hoy a las 18, la Embajada de Japón en Argentina organiza un nuevo seminario de la doctora en Historia del Cine, Laura Montero Plata, en el que analizará usando, como ejemplo práctico el caso del Studio Ghibli, cómo la cultura pop japonesa se convirtió en la principal herramienta de difusión y proyección internacional de Japón desde finales del siglo XX a tal punto que el Cool Japan es el lema del soft power japonés.

Se hará por Zoom. Hay que inscribirse previamanente. Para hacerlo, click aquí.

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

En el marco del programa Cultura en Casa, hoy a las 20 horas, se podrá revivir el tercer concierto de abono de la temporada 2018 que la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires brindó en nuestro primer coliseo bajo la batuta del maestro Enrique Arturo Diemecke y la actuación como solista del pianista Homero Francesch. El programa musical estuvo conformado por el Concierto Nº 1 para piano y orquesta en Re menor, Op. 15 de Johannes Brahms y, de Richard Strauss, Muerte y transfiguración, Op. 24 y Suite de “El caballero de la rosa”, Op. 59.

La transmisión estará disponible también en Cultura en Casa y en la web del Colón, así como en las redes sociales oficiales del teatro.

Taller de emociones y ciencia

El Centro Cultural de la Ciencia (C3) propone nuevas actividades virtuales para julio, donde las vacaciones de invierno duran todo el mes. Hay talleres de programación, charlas de divulgación científica, juegos, arte y muchas propuestas más. Los cupos son limitados y para algunas actividades se solicitará aplicaciones o softwares previamente instalados.

Uno de esos talleres se titula En busca de e-mociones. Se realiza dos domingos: hoy (19 de julio) y 2 de agosto, ambos días a las 17 horas. Allí, los hermanos Codagnone, Flor (poeta) y Martín (doctor en Neurociencias), invitan a escribir y dibujar una emoción y responder algunas preguntas: ¿dónde están las emociones?, ¿cómo se manifiestan? Es recomendado de 8 a 12 años. Hay que inscribirse previamente acá.

Teatro: Caras sin rostro

“Una experiencia performática interactiva. El arte de interpretar especatando o de espectar interpretando”. Así define la directora teatral Bibiana Ricciardi a su obra Caras sin rostro. ¿De qué se trata? De vivir una experiencia teatral individual en la que se respeta el convivio propio del género, aun en tiempos de cuarentenas y pandemias. Espectador e intérprete compartirán espacio y tiempo sin dejar de mantener la distancia social a la que nos obliga la prudencia.

Para participar del la experiencia interactiva (de carácter individual) solo se necesita una computadora, un teléfono inteligente, auriculares, un espejo, un tapabocas, una ventana y una puerta. Muñido de estos implementos, el espectador podrá sumergirse en esta experencia inmersiva en la que la escena se desarrollará dentro de su propia cabeza.

Las funciones de veinte minutos cada una se desarrollan los domingos a partir de las 18 horas, con funciones de a 30 espectadores por vez. Las entradas tienen un costo de 250 pesos y son individuales. Pueden comprarse en la web de la editorial audible Sonda Media a través de Mercado pago o Pay pal.





