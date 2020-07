Martes 14 de julio: 5 actividades online para disfrutar en casa

El lago de los cisnes en la bañera

Si la cuarentena alrededor del mundo produjo grandes producciones, con esfuerzos mancomunados de artistas desde sus hogares para poder mostrar su arte en tiempos de encierro, pocos -o ninguno- posee la belleza estética y la fuerza emotiva en uno como lo hace la maravillosa versión de El lago de los cisnes en la bañera.

El coreógrafo clásico y contemporáneo, y ex bailarín de Nueva Zelanda, Corey Baker reinventó esta pieza en un audiovisual de una belleza apabullante, por su estética y la calidad de los artistas que la interpretan. Realizado para la BBC, el trabajo alistó a un elenco de 27 cisnes de primer nivel, actuando en sus bañeras desde Houston hasta Hong Kong, todo coreografiado de forma remota.

Para verlo aquí en Facebook y aquí en Twitter.

La Torre Eiffel está íntimamente ligada, desde su construcción, a los fuegos de artificio, no solo como espectadora sino también como protagonista del espectáculo. El primer espectáculo celebrado en la torre fue el 14 de julio de 1888, cuando ni siquiera había acabado todavía su construcción, y con el paso del tiempo se convirtió en toda una tradición.

Dentro de ese marco, el canal Films & Arts, presenta el 131° edición del tradicional “Concierto de París” que todos los años conmemora la toma de la bastilla del 14 de julio de 1789. El evento constará de un megaconcierto plagado de estrellas de la música que concluirá con la tradicional exhibición de fuegos artificiales.

Dirigida por Eun Sun Kim y acompañada por el Coro de Radio France, la orquesta invitará a miles de personas a experimentar grandes arias y famosas piezas de concierto en compañía de prestigiosos solistas como: Sol Gabetta, Lisa Batiashvili, Fatma Said, Ludovic Tézier, Sonya Yoncheva, Kathia Buniatishvili, Lucienne Renaudin-Vary y Benjamin Bernheim. El estreno es hoy, a las 16:15, y se epite el domingo 19 de julio, a las 18:50. El canal está disponible en Argentina por Cablevisión (HD 457), Directv (746), Telecentro (SD 520/HD 1086) y Movistar TV (HD 611).

The Night Break: una recorrida por cuadros famosos sobre la locura y las pasiones

The Night Break

Amor, odio, envidia, temor y ansias de triunfo son algunos de los sentimientos que impulsan e inspiran a los artistas. Ellos vuelcan ese torbellino de energías en obras que llegan a nuestros ojos para producir nuevas sensaciones y reflexiones siempre vigentes. La noche nos induce a entrar en estos temas y olvidarnos de la cuarentena.

Bajo esta temática, se realiza la segunda edición de The Night Break, este martes 14 de julio a las 21:30hs, para realizar un recorrido atípico por cuadros famosos (y no tanto) que esconden locuras y pasiones milenarias. El costo para participar de este evento vía Zoom es de $500.

Para inscribirse hacer click aquí

Diálogos sobre la práctica de un artista a través del tiempo

La artista Luciana Lamothe

Now & Then es un ciclo de conversaciones en las cuales un curador dialoga junto a un artista y realizan un recorrido de su práctica a través del tiempo, resaltando las diferencias entre el ahora (Now) y el antes (Then) de su quehacer artístico. Durante la sesión, se suma al diálogo la participación de un coleccionista, escritor, académico o crítico que haya tenido relevancia en el desarrollo del artista.

Organizado por arteBA, el episodio #2 del encuentro contó con la artista Luciana Lamothe, el curador Agustín Pérez Rubio (11ª Bienal de Berlín) y la coleccionista Florencia Polimeni.

Para acceder al encuentro, vía Instagram, clíck aquí

Botiquín de cuarentena

Verónica Maggio, especialista en comunicación y lenguaje en la infancia

Para ayudar a atravesar este momento tan especial, Editorial Planeta inició un ciclo de charlas en las que los autores abren el espacio para las consultas de sus lectores. Durante todo el mes, a través de la cuenta de Instagram, reconocidos autores compartirán herramientas concretas plasmadas en sus libros, para seguir conectados en tiempos de encierro.

Todos los lunes de julio se hablará sobre alimentación, el día en el que empezamos a cuidarnos o al menos a pensar que hay que comer más sano: nutrición, genética, veganismo, jugos naturales. Los martes la temática será la crianza: el embarazo, el puerperio, los primeros años, cómo continuar cuidando en cuarentena. En tanto los miércoles se dividirán en dos semanas de educación emocional y otras dos de educación especial: problemas en el aprendizaje, mindfulness para niños, trastornos del espectro autista, dislexia. Profesionales y padres contando sus experiencias y conocimientos.

Las charlas de los jueves serán sobre marketing & negocios. Docentes y especialistas abordarán ejes tan diversos como las finanzas personales, la comunicación y el coaching laboral. Para terminar la semana habrá viernes de relax, con temas más descontracturados: sexo, pasiones, música, deportes, placeres gastronómicos.

Hoy, a partir de las 20, lo hará Verónica Maggio, especialista en comunicación y lenguaje en la infancia. Click aquí para participar





