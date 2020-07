- Se refiere a la opacidad de la literatura, ese resto irreductible, que nunca llegamos a entender del todo. A mí, que bien o mal lo escribí, Trieste me resulta de una claridad meridiana, casi clásica, pero por suerte no lo es. Estamos tan acostumbrados en los últimos tiempos a que los libros sean de consumo rápido, puro sujeto y predicado, que termina por olvidarse que sin un mínimo de resistencia los libros no duran nada, es decir, no valen nada. Los que más me interesan, los únicos que de verdad me gustan, en todo caso, son esos que me hacen preguntar: ¿cuándo lo voy a releer? De hecho no veo la hora de subrayar otra vez Ada o el ardor.