–La petisa me dijo andá, cómo no vas a ir. Esperamos el fin de semana y nos vinimos en el auto con los chicos. Son once horas de viaje, sabés. Pero lo combinamos con una visita a las abuelas y también aprovechamos para llevarlos al dentista. En Santiago del Estero no hay un dentista decente, ¿podés creer? La petisa me acompañó hasta aquí. Andrade me puso una cara de odio que no te cuento. Qué tipo más distinto a mí, me dije. Lo opuesto. Yo, un bohemio campechano. Él, un financista triunfante. Lo que pasa es que Carlotita quedó muy mal cuando cortamos, viste. Y yo dos años después me casé con la petisa y nunca más me acordé de ella. En aquella época yo le decía Carlota, pero cuando me llamaron al campo dijeron Carlotita y después me enteré de que así le decía todo el mundo. Entré yo solo al cuarto. Andrade, indignado, me dijo que así lo había pedido ella. ¿Te molesta?, le dije a la petisa. Ella me dijo no, para nada, amor, andá, yo te espero acá. Una mujer de oro, la petisa.