Un viernes de octubre Lucía vio llegar al hombre a su departamento con un montón de cajas de cartón que apoyó en el piso. Comenzó a sacar libros de las cajas y a colocarlos sobre los estantes de una pequeña biblioteca. Se le ocurrió que, si él estaba siempre frente a la computadora cuando ella volvía de trabajar y además tenía tantos libros, seguramente trabajaría en su casa y sería un intelectual —periodista, escritor, filósofo, profesor–. Quizás no le costaría coincidir con ella en que el futuro es un colosal chantajista que debe ser ignorado, que conviene avanzar un día tras otro sin esperar absolutamente nada. Y más, ese hombre tal vez le diría: cuando se te haga difícil no caer en su red, emborrachate hasta quedarte dormida. No sabía por qué le gustaba atribuirle ese escepticismo larvado, si nunca había intercambiado con él una sola palabra.