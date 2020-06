Participan Estrella de Diego, curadora, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España; Cuauhtémoc Medina, curador jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México; Alejandro Grimson, antropólogo, titular de Argentina Futura; Mari Carmen Ramírez, curadora, directora del International Center for the Arts of the Americas; José-Carlos Mariátegui, fundador y director de la organización Alta Tecnología Andina de Lima, Perú, entre otros invitados de distintas áreas.