“Tras las Huellas de Belgrano” es una mini serie documental que reconstruye el desafiante camino que enfrentó Belgrano en busca de nuestra independencia. Once historiadoras e historiadores de toda la Argentina relatan once episodios fundamentales en once sitios históricos de nuestro país, donde Belgrano marcó su huella como símbolo indiscutible de una argentina independiente y de una sociedad mas justa e igualitaria para todos y todas.