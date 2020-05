“El mañana Gonza, el mañana. El porvenir de los chicos, el de nosotros, así nunca vamos a llegar a ningún lado, y menos si seguís en el hospital, no hay futuro ahí, ¿cuándo vas a entender? Aunque te guste el hospital, hay que probar particular, afuera, abrir algo en el centro, donde se haga diferencia. ¿No querés ayudar a la gente, no te da pena el dolor ajeno y decís que tu vocación es ayudar?, y bueno querido, así también podrías aliviar a la gente y de paso colaborás con tu propia familia, que también necesita ayuda, por si no te diste cuenta. Si te importáramos no serías tan cabeza dura y escucharías lo que te digo. Hay pocos que se dedican a terapia respiratoria, en la zona cada vez hay más trasplantados y bebés prematuros que necesitan kinesio. Tenés que avivarte, hay que sacarle provecho a lo que uno sabe, ¿qué tiene de malo? Ganaríamos el triple. Pero no, el tipo quiere seguir estancado en el hospital, metido día y noche por cuarenta mil pesos roñosos, así nunca vamos a salir adelante Gonza, nunca”.