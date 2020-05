Gonza se detiene unos metros más adelante. Debería ir a buscarlos. No le queda alternativa, tiene razón Lucrecia. Lo piensa unos segundos y le parece lo más conveniente. Entonces levanta el tubo de la camilla, retrocede por donde había venido y sale a la vereda por la primera puerta que encuentra abierta. Ve a la gente en el piso mientras camina, pero no les presta atención, va concentrado en sus pasos, pensando que debería agarrar la diagonal y cruzar el centro lo más rápido posible. Apura los pasos, pero se agita y siente un mareo. Disminuye la velocidad mientras va mirando los autos atascados. Si pudiera conducir alguno quizá llegaría en pocos minutos. Debería buscar uno que esté orientado hacia allá, aunque le parece que hay demasiado amontonamiento como para circular. Sigue caminando hasta la esquina y lo comprueba: no hay lugar para desplazarse, demasiados vehículos en la calle. Podría arriesgarse en una moto. Le parece lo más conveniente. En una moto llegaría en cinco minutos, entonces podría traerlos, se dice y se detiene por el mareo y la agitación. Mientras se repone se pregunta cómo traerlos. Tal vez no haga falta, podría quedarse con ellos, ayudarle a Lucrecia, de esa manera…, está pensando y se da cuenta de que sería un error, se les acabaría más rápido el oxígeno si son cuatro para respirar. Quizá ni alcance a llegar con el tubo que lleva, por ir hasta allá…, dice y vuelve a mirar la calle, las personas dentro de los autos, las cabezas inmóviles. Un vacío inmediato se le forma en el pecho. Levanta el tubo para ver el manómetro y comprueba que no le queda para mucho tiempo. Mejor volver, ella se va a arreglar bien, afirma y gira para regresar al hospital, al patio, a la camilla que debe llevar a la sala.