¿Y a qué voy a ir? ¿A qué carajo voy a ir yo al country? ¿A ver la cara de culo que me pone Lucrecia cada vez que digo algo? ¿A que me pregunten dónde voy a veranear? No sé dónde voy a pasar el veinticinco y quieren que sepa dónde voy a ir de vacaciones. Ni en pedo, ni que me lo pidieran los chicos. A pescar con el Pelado me tendría que ir. O con una mina a la cordillera, en carpa hasta el primero de año con una pendeja de veinte. Eso tendría que hacer.