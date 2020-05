Anoche, mientras cenábamos, mi madre me habló de Diego. Me dijo que la tortuga es una compañía, que es muy simpática, que la sigue cuando anda por el jardín, que camina muy rápido, que se queda cerca y deja que ella le acaricie la cabeza. Pero también me dijo que no es lo mismo que un perro, que pasa demasiadas horas durmiendo, que no es cariñosa y que sería incapaz de defenderla si un ladrón entrara en su casa.