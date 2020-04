Una historia de amor con sus minúsculas y sus mayúsculas elegidas cariñosamente por el autor de la lápida. Con la precisión de sus números. Otra versión de la soledad que impone la muerte a los que quedan vivos y que, en esta oportunidad, no tiene que ver con la vejez. Una historia de la que me gustaría saber bastante más de lo que sé. Pero no. No pude averiguar absolutamente nada más al respecto.