Mi madre me interrumpe. Para avisarme que acaba de conseguir un turno con la otorrinolaringóloga. Y enseguida agrega que la tengo que acompañar, que no quiere ir sola, que necesita audífonos, que no escucha bien desde hace años y que una de sus nuevas amigas le contó que ahora vienen unos aparatos que no son tan grandes como los de antes, que casi no se ven, que quiere esos, que el turno es para dentro de una hora. Diego, mientras tanto, aprovecha que me distraigo con los dichos de mi madre y bajo el pie izquierdo. Esta vez me muerde el talón.