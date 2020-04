Yo acababa de volver a Madrid después de pasar dos largos meses en Ibiza. Y ella estaba muy preocupada por lo delgado que me había encontrado. También, sospecho que con algo de razón, estaba preocupada por mi presente y por mi futuro. Preocupada porque no me desbarrancara. Entonces, organizó aquella fiesta. Con bonetes para todos. Y me regaló un complejo vitamínico, pastillas gordísimas que debía tomar, una cada día, durante un mes.