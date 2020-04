Sinopsis: Petra, una mujer al borde de sí misma, ama a Karin con una pasión que ella no puede comprender. Karin, una joven oportunista, ama a Petra a su modo, pero no sabe muy bien cómo responder a esa fidelidad obsesiva. El verdadero amor, Marlene, carece de palabras: está a la vista y no sabemos reconocerlo. Somos tan crueles con lo que no sabemos escuchar que el precio a pagar por ello puede ser la soledad más terrible. R. W. Fassbinder utiliza esta historia de amor lésbico y a sus personajes femeninos para equiparar las esferas del poder y la opresión sexual a la opresión de la sociedad capitalista. Las amargas lágrimas de Petra von Kant recrea un mundo en el que se desarrollan las emociones y necesidades humanas, y el drama no nace de las relaciones que se establecen entre los personajes, sino de las tensiones generadas por el ansia de poseer.