Lo escribí y ya no puedo salir de la cuestión del diseño de los sitios en que descansan los muertos. Y no me refiero al alto pórtico de ingreso al cementerio de mi pueblo o al imponente y un tanto nazi arco dispuesto en la entrada del cementerio alemán de la Chacarita. Me refiero a que resulta muy contradictorio que la mayoría de la gente crea que hay otra vida después de esta vida y, sin embargo, se aferre y quiera guardar en algún sitio, más o menos majestuoso, los restos de sus muertos.