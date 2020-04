Una montaña de ángeles parecidos que me esperaban uno encima del otro. Tuve que pedirle disculpas al señor y salir de allí de inmediato. Me ahogué. Me costaba respirar. Y no sabía por qué. Lo supe recién unos cuantos meses después, un día que visité a mi padre en la bóveda familiar. En el extremo superior de la cúpula descubrí un ángel casi idéntico a los ángeles que se amontonaban en el depósito del mercado de Palermo.