Debajo, tengo la foto de uno de mis bisabuelos por línea materna dentro de un marco rectangular con sus puntas redondeadas. Oscuro, liso y convexo. El marco más bonito después del que exhibe a Strauss. El inconveniente, ahora que me fijo con algún detenimiento en él, es que no sé de cuál de mis bisabuelos por línea materna se trata. Seguramente mi madre me lo informó cuando me lo entregó. Pero no lo recuerdo. Y tuve tan poca relación con mi familia materna, que no sé si a esta altura de la vida vale la pena averiguarlo.