Me quedo pensando en cómo ha cambiado el mundo en poco más de un siglo. Y en lo fácil que resulta descubrir esos cambios a partir del cementerio de imágenes que instalé en mi pared. No me refiero solamente a la obvia referencia de que una fotografía era un evento trascendental en aquella época y hoy es un hecho cotidiano y hasta redundante. No. No me refiero a eso. Me he quedado un largo rato mirando la disposición de los Genoud en el patio de su casona.