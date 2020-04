No sé. Y no creo que importe. Quizá ninguno de sus familiares se acuerde ya de él. Quizá solo yo lo tenga presente. Aunque tampoco me parece mal que sea así. Me gusta que esté conmigo, que me acompañe siempre tan serio mientras escribo. También, en el fondo, me agrada que haya descuidado la simetría de su bigote. Es mi Strauss. Aquel que, a pesar de buscarlo y de buscarlo, jamás pude encontrar dentro del cementerio berlinés.