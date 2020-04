El paredón blanco de más de dos metros de altura que divide el cementerio alemán del cementerio británico en la Chacarita, no deja de ser arbitrario. Se trata de una línea recta que trazaron sus constructores intentando que, en efecto, los restos de los muertos alemanes quedaran del lado alemán y, los restos de los muertos británicos, quedaran del lado británico. Claro que, a pesar de la buena voluntad de quienes emprendieron la tarea, no llegaron a conseguirlo del todo. No era posible.