- No puedo pensar en un mensaje más claro de una naturaleza incontrolable que este virus y que no estuviésemos preparados. Pero tan grave como va a ser esto, no es nada comparado por ejemplo con la crisis climática. Esto puede acabar con la mitad de la población, algo como la Peste Negra. Pero la crisis climática lo eliminará todo. Miren los paralelismos. Debemos pensar de forma inclusiva. La globalización, la eficiencia, la gestión son formas de pensamiento exclusivas, ya que no incluyen a la totalidad sino que dividen todo en pequeñas partes.