Apuro el café con leche, me levanto y, de inmediato, me interno dentro del cementerio. Por un lado, no quiero darle la oportunidad a la jefa de la muchacha que me atendió de acercarse hasta mi mesa para preguntarme por qué razón estoy tan interesado en saber si alguno de los Strauss está enterrado aquí. No quiero pasar por eso, no sabría qué responderle. Aunque, por el otro lado, también me apuro porque, mientras la muchacha sonreía y me decía lo que me decía, me prometí firmemente revisar hasta el último rincón del cementerio. Quiero subir al avión, dentro de algunas horas, con la certeza de que esa tumba no está aquí.