“Esta idea empezó de casualidad, un día conversando con mi cuñada que me dijo: ‘a vos que te encanta contar cuentos, ¿por qué no los contás en vivo?’ Ahí me pregunté: ¿por qué no?´' Es mi granito de arena para hacer más llevadero el encierro. La realidad es que es una media hora o cuarenta minutos en donde los chicos están entretenidos con algo sano, y que los adultos pueden aprovechar para hacer sus cosas”, dijo Lynch.